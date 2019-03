62,5 gram drugs aangetroffen bij 13 personen tijdens gerichte verkeerscontroles BBO

05 maart 2019

17u51 0 Koksijde De politie Westkust hield vrijdag een succesvolle actie tegen drugs in het verkeer in De Panne, Koksijde en Nieuwpoort. Bij liefst 13 van de 40 gecontroleerde personen werd drugs aangetroffen aan boord van de wagen. In totaal gaat het om 65,50 gram.

De politie stond afgelopen vrijdag tussen 15 uur en 23 uur beurtelings geposteerd in De Panne ter hoogte van tramhalte Moeder Lambic, in Koksijde bij de tramhalte Schipgat en aan de Kaai in Nieuwpoort. “De actie was een samenwerking van verschillende politie-eenheden van de PZ Westkust zoals het Snelle Respons Team, de dienst interventie, de recherche en de verkeershandhaving met steun van de hondenbrigade van de Federale Politie en PZ Het Houtsche. Zij bundelden hun specialiteiten en controleerden doelgericht 40 personen en 13 voertuigen”, zegt Nina Vanelslande van het secretariaat van korpschef Nicholas Paelinck.

Volgens de politie hadden drie personen speed bij zich, acht personen lieten zich betrappen met cannabis, een iemand reed rond met cocaïne en tot slot had een bestuurder liefst 42 gram paddo’s bij zich. Bij een van de betrapte bestuurders vond ook een huiszoeking plaats, waarbij druggerelateerde attributen werden gevonden. Daarnaast trof de politie ook drie verdachten aan die in aanmerking komen voor diefstal. Het gaat om twee verdachten van winkeldiefstallen en een iemand die mogelijks kerkkaarsen en een offerblok stal. Ze werden intussen verhoord.

Er werden ook een resem processen-verbaal opgesteld voor verkeersinbreuken. “Een persoon kon geen geldig keuringsbewijs voorleggen, een bestuurder had geen geldig rijbewijs op zak en een andere bestuurder zat achter het stuur tijdens een rijverbod. Daarnaast werd een niet-verzekerd noch ingeschreven voertuig onderschept en droeg een iemand geen veiligheidsgordel”, besluit Nina Vanelslande. Niemand legde een positieve drugs- of alcoholtest af.