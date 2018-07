500 jaar Vlaamse zeevisserij in boek en expo 03 juli 2018

02u57 0 Koksijde In het Navigo Nationaal Visserijmuseum in Oostduinkerke is de expo 'Vissen in het verleden: 500 jaar Vlaamse zeevisserij' geopend. Er is ook een boek.

Navigo werkt voor de expo samen met het Museum aan de Stroom in Antwerpen, het Abdijmuseum Ten Duinen in Koksijde en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) in Oostende. "Alle partners hebben unieke objecten uit hun depots gehaald om de bezoeker te tonen hoe de visserij is geëvolueerd", zegt Ineke Steevens van Navigo. "Zo zie je schedels die aantonen hoe gezond vis eten is. Je ontdekt dat vissers eeuwen geleden uit noodzaak kapers werden. En maquettes van de vissersboten kregen een plaats aan de muur." Ann-Katrien Lescrauwaet van het VLIZ onderlijnt dat het boek dat aan de expo is gelinkt zowel de wetenschapper als de leek zal boeien. "De bronnen die we vermelden zijn nuttig voor verder onderzoek. En uitgever Hannibal investeerde veel in de illustraties, waardoor dit boek een breed publiek zal aanspreken." Het is de eerste keer dat er een publicatie verschijnt over zo'n lange periode in de geschiedenis van onze visserij. Het boek kost 35,95 euro. De prijs voor de expo zit in het museumticket. Elke zaterdag om 16 uur is er een rondleiding. Info: www.navigomuseum.be. (GUS)