48-jarige vrouw gaat tijdens eindejaarsweek vier keer uitgebreid dineren zonder te betalen

01 januari 2019

De politie heeft proces verbaal opgesteld tegen een 48-jarige vrouw die in één week vier keer uitgebreid ging dineren zonder te betalen in de Westkust. Zowel op 25, 26, 27 als 31 december ging ze in horecazaken in De Panne en Koksijde eten zonder te betalen. De vrouw heeft geen vast adres, maar is wel bekend voor zulke feiten. In het verleden deed ze al verschillende keren hetzelfde.