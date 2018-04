4.000 euro boete voor 24 valse Pokémons? 21 april 2018

De ex-uitbater van een winkeltje op de Zeedijk in Koksijde riskeert de minimumboete van 4.000 euro omdat er 24 valse stuks van het tekenfilmfiguurtje Pokémon in zijn zaak werden gevonden. De overheidsdienst voerde op 25 augustus vorig jaar een controle uit in de zaak van Ali S. Daar bleek zelfs dat de zaak niet eens ingeschreven was, maar toch open bleef. De inspecteurs namen de Pokémons mee voor vernietiging. Ali S. beweert dat hij niet wist dat hem om namaak ging. Vonnis op 1 juni. (JHM)