3D-chef komt op je bord tot leven OH RESTAURANT PRESENTEERT MENU MET UNIEK ENTERTAINMENT GUDRUN STEEN

16 februari 2018

02u37 0 Koksijde In 'Oh Restaurant' zal chef-kok Ivan Puystiens vanaf 2 maart zesgangenmenu's serveren met als inspiratie de wereldreis van Marco Polo. Tussen de gangen door zal 3D-miniatuurchef 'Le Petit Chef' op je tafel tot leven komen. Reserveren kan vanaf dit weekend, de belevenis kost 120 euro per persoon.

Het nieuwe dinerconcept heet 'Dinner Time Story'. Beamers projecteren een 3D-verhaal op het tafellaken tussen de gangen door. "In het begin was ik nogal sceptisch, maar toen ik samen met Patrick Mortier van 3D World Magic & Fun naar Londen trok om het zelf te ervaren, werd ik helemaal meegezogen in het verhaal", vertelt chef-kok Ivan Puystiens. "Het concept van 'Le Petit Chef' is bovendien van Belgische makelij, dus daarop mogen we best trots zijn. Je zal de unieke 3D-ervaring aan een paar tafels kunnen beleven. Hoe het werkt? Je neemt plaats aan tafel en plots verschijnt de kleine chef op het tafellaken. Hij treedt in de voetsporen van wereldreiziger Marco Polo. Van Marseille gaat hij naar het Midden-Oosten en India, over de Himalaya naar China en terug. Tussendoor serveer ik zes gerechten gelinkt aan de landen die Polo in de animatie bezoekt. Ook voor mij zal het bijzonder zijn. De timing wordt de grootste uitdaging. Om de gasten helemaal onder te dompelen, hebben we ook ons servies, de muziek en de sfeer aangepast."





Gastronomie primeert

Ivan runt al bijna vijftien jaar Oh Restaurant en brengt een moderne keuken zonder de klassieke waarden te vergeten. Van tapas tot een uitgewerkt menu, Ivan gebruikt altijd streekproducten gecombineerd met smaken uit de hele wereld. "Aan die aanpak torn ik niet. De gastronomie primeert boven de 3D-beleving, maar de animatie zorgt uiteraard wel voor een leuke extra. Ik merk dat gasten steeds vaker een concept willen. Recent nog hebben we daarom onze zaak uitgebreid met een wijn- en gastrobar. We zullen 'Le Petit Chef' projecteren tot eind juni. Genieten van een zesgangenmenu met 3D-animatie, aperitief en wijnen inbegrepen, kost 120 euro per persoon. Het duurt ongeveer twee uur. Reserveren voor het concept kan vanaf dit weekend."





Het Oh Restaurant heeft met dit concept een Belgische primeur te pakken. 'Dinner Time Story' was al te zien in Dubai, Abu Dhabi, Londen, Berlijn en Stockholm. Reserveren kan via www.ohrestaurant.be.