3.000 euro voor bovenburen dancing 16 juni 2018

Twee bovenburen van de voormalige dancing Koko Royal in Koksijde krijgen samen 3.000 euro schadevergoeding toegewezen van de rechter. René D. en een vrouw hadden meermaals klacht ingediend wegens nachtlawaai. Ex-uitbater B.V. werd vier maanden geleden al veroordeeld tot 160 euro boete na gelijkaardige klachten en kreeg eerder ook al eens de opschorting. Dit keer wou de rechter niet meer zo mild zijn. Bij inspecties werd een overschrijding van 3 decibel vastgesteld. In 2017 sloot de burgemeester de dancing al eens. "Die man heeft liefst 20.000 euro geïnvesteerd in zijn zaak, maar de klachten bleven komen. Hij zit nu financieel aan de grond." Om die reden gaf de rechter een boete van 8.000 euro volledig met uitstel. (JHM)