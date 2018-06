3.000 euro boete voor valse Pokémons 02 juni 2018

02u42 0

De ex-uitbater van een winkeltje op de Zeedijk heeft 3.000 euro boete gekregen omdat er in zijn zaak 24 valse stuks Pokémonkledij lagen. Na de controle in 2016 bleek zelfs dat de zaak niet eens ingeschreven was. De inspecteurs namen de Pokémons mee voor vernietiging. Ali S. beweert dat hij niet wist dat hem om namaak ging. (JHM)