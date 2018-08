23-jarige trampassagier meegesleurd op moment dat hij wil opstappen 17 augustus 2018

02u30 0 Koksijde In Sint-Idesbald is gisterenmorgen rond 6 uur een passagier van de kusttram gewond geraakt toen hij werd meegesleurd op het moment dat de tram vertrok. De 23-jarig Dilbekenaar werd naar het ziekenhuis gevoerd.

De man raakte volgens de politie verwikkeld in een discussie met een andere trampassagier. Tijdens de discussie stapte de man af aan de tramhalte in Sint-Idesbald. Toen de tram opnieuw vertrok, besloot hij alsnog op te stappen. De deuren gingen dicht en hij werd enkele meters meegesleurd. De Dilbekenaar liep verwondingen op aan de handen en rug en had hij pijn aan zijn bekken. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht. Volgens Inge Debruyne van De Lijn was er weinig dat de tramchauffeur had kunnen doen. "Hij ging ervan uit dat iedereen was uitgestapt en kon niet zien dat die man alsnog op de tram wilde springen. Het tramstel stond namelijk in een bocht. Toen de chauffeur besefte wat er was gebeurd, is hij onmiddellijk gestopt en heeft hij meteen de hulpdiensten verwittigd. We onderzoeken het incident intern verder", aldus de woordvoerster van De Lijn.





Niet eerste keer

Op 2 augustus gebeurde in Nieuwpoort ook al een ongeval met de kusttram. Een 90-jarige vrouw struikelde net op het moment dat de tram vertrok. Ze raakte gekneld met haar voeten tussen het perron en de wielen en werd gewond naar het ziekenhuis gevoerd. "Deze twee ongevallen zijn op een andere manier tot stand gekomen en vallen niet te vergelijken. Er is geen nieuw probleem met de veiligheid. Chauffeurs kunnen er soms weinig aan doen. Deuren sluiten soms ook automatisch, dus sta nooit te dicht bij een tram", aldus Debruyne nog. (BBO)