23 jaar geleden begon hij als jobstudent in De Viking, nu begint uitbater bekend nachtcafé aan nieuw hoofdstuk Bart Boterman

24 januari 2019

19u23 0 Koksijde De Viking in Oostduinkerke, wellicht het bekendste oord voor nachtraven aan de Westkust, zoekt een overnemer. “Na 23 jaar is het tijd voor een nieuw hoofdstuk. Ik ben hier ooit begonnen als jobstudent”, zegt zaakvoerder Arne Dooghe (43).

Dooghe baat ook brasserie Bistr’oh uit in de jachthaven van Nieuwpoort en heeft recent de concessie gekregen over het bovengelegen restaurant ‘t Galjoen. Daar gaat hij vanaf april van start. “Op mijn leeftijd is het misschien wel tijd om het nachtleven vaarwel te zeggen. Bovendien kan ik niet tot 5 uur achter de toog staan in de Viking om drie uur later de tearoom te openen”, vertelt hij.

“Ik moet aan mijn gezondheid denken en voel dat het tijd is voor een nieuwe uitdaging. En voor iemand anders is er de uitdaging van De Viking”, aldus Arne Dooghe, die eigenlijk uit Gent komt maar in Oostduinkerke bleef plakken toen hij nog jobstudent was. Op 30-jarige leeftijd kocht hij de zaak over. Geïnteresseerden kunnen mailen naar arneodk@gmail.com. “Het zal toch een beetje raar aanvoelen als de zaak verkocht is. Ik heb altijd van de Viking gehouden en hier graag gewerkt.”