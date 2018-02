220 bestuurders geflitst 14 februari 2018

De politie Westkust betrapte op maandag liefst 220 hardrijders tijdens een vijf uur durende flitsactie. De flitswagen stond opgesteld in de Veurnekeiweg in Wulpen, de Polderstraat in Oostduinkerke en de Strandlaan in Sint-Idesbald. Er werden respectievelijk 40, 78 en 102 automobilisten geflitst, met een totaal van 220 overtreders. "Een betreurenswaardig resultaat", reageert woordvoerster Ine Deburchgraeve van de politiezone Westkust. (BBO)