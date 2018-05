142 bestuurders geflitst BART BOTERMAN

04 mei 2018

17u51 0

De politie Westkust heeft donderdag in vijf uur tijd 142 bestuurders geflitst. De flitswagen stond opeenvolgend opgesteld in de Strandlaan in Sint-Idesbald, de Veurnestraat in De Panne en de Veurnekeiweg in Wulpen. Daar reden respectievelijk 65, 50 en 27 bestuurders te snel. Allen mogen een boete of minnelijke schikking in de bus verwachten.