12.000 fans kijken ademloos toe TOESCHOUWERS GENIETEN VAN SPANNEND BK VELDRIJDEN GUDRUN STEEN

02u33 0 Benny Proot Toeschouwers genieten van een spannende strijd en pakken ambiance tijdens het BK in Koksijde. Koksijde Koksijde heeft een fantastisch BK veldrijden achter de rug. Zaterdag tekenden er 3.100 toeschouwers present, gisteren liefst 12.000. Zeeën enthousiaste fans riepen vanop de duinen de longen uit hun lijf om hun favoriete wielrenner aan te moedigen.

De populairste plek was de Herygersduin. Daar had Marlies Wieland (61) uit Wenduine postgevat met haar hondje Dushi. "Als er veldrijden is in de buurt, dan ben ik er graag bij. De spanning die je als toeschouwer voelt, is niet te evenaren met de beelden die je thuis op tv ziet. Het was een mooie dag, want zowel bij de vrouwen als bij de mannen won mijn favoriet. De volgende wedstrijden die met stip in mijn agenda staan, zijn die in Maldegem en Middelkerke. En ja, ook dan zal Dushi vanuit mijn tas meekijken naar het wielerspektakel, of wat had je gedacht."





Benny Proot Christiane, Linda en Inge, met konijnenoren.

Verkleedpartij

Van overal uit België kwamen mensen gisteren naar Koksijde. Inge Verschaeren en de zussen Christiane en Linda Heymans uit Hamme vielen op met hun konijnenoren. "Ik heb in Koksijde een appartementje", laat Christiane weten. "We waren hier ook tijdens het WK in 2012 en toen hadden we dezelfde outfit aan. We missen die verkleedpartijen langs het parcours hier, vandaar dat wij het goede voorbeeld geven." Ook de Limburger Peter Bogdanov deed zijn best om op te vallen met een harig hoofddeksel en een baardmuts. "Die komen helemaal vanuit China, ik vond het wel een leuk idee. We komen graag naar Koksijde, want dit parcours is fantastisch dankzij de duinen en de zandstroken."





Benny Proot Marlies Wieland en haar hondje Dushi zijn fan van het veldrijden.

Jaar geleden gereserveerd

De bijna 100 vakantiehuisjes op camping Liefoord waren volzet. "Een jaar geleden hebben we onze reservatie in orde gebracht, want logeren langs het parcours doe je niet elke dag", lacht Mieke Ruytings. "We zijn hier al van vrijdag en genieten volop. Tijdens de wedstrijd gaan we naar buiten om in de sfeer te zitten. Tussendoor warmen we ons op in het huisje met een warme kop zelfgemaakte koffie. Heerlijk toch, wat wil je nog meer."





Benny Proot Peter Bogdanov, met Chinese muts.

Primeur

Op het podium gaf burgemeester Marc Vanden Bussche een van de zeefietsen die de Koksijdse leerlingen hadden geschilderd aan winnaar Wout Van Aert. Die fietsen stonden op de Niels Albertduin. Aan het BK namen in totaal 360 renners deel, net geen 100 journalisten brachten verslag uit, de 90 personeelsleden van VRT niet meegrekend. Walter Maes was trots dat alles goed was verlopen. En dat op het laatste parcours dat hij heeft uitgetekend. Het was trouwens de eerste keer in de Belgische geschiedenis dat het parcours voor de nieuwelingen iets langer was dan het parcours voor de elite. Dat een organisatie van een BK op heel wat medewerkers steunt, bewijzen volgende cijfers: 5 brandweermannen, 50 hulpverleners, meer dan 100 politieagenten over twee dagen en 200 vrijwilligers per dag.