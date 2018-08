116 bestuurders in vijf uur tijd geflitst 18 augustus 2018

De politie Westkust heeft donderdag 116 snelheidsovertreders op de bon gezwierd tijdens een vijf uur durende flitsactie op in totaal drie locaties. In de Strandlaan in Sint-Idesbald respecteerden 82 bestuurders de snelheidslimiet van 50 per uur niet. In de Veurnestraat in De Panne en de Zeelaan in Koksijde waren dat respectievelijk achttien en zestien bestuurders. (BBO)