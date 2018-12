100.000 fonkelende lichtjes zorgen voor sfeer Koksijde heeft zijn kerstverlichting aangestoken op 45 locaties Redactie

01 december 2018

12u59 0 Koksijde Vanaf dit weekend branden de kerstlichtjes in Koksijde en zijn dorpen. Het team van de dienst Technieken zorgt op 45 locaties en met alles samen 100.000 lichtjes en 6 kilometer snoer voor een sfeervol decor. De gemeente investeert 55.000 euro in zijn kerstverlichting.

Dat de kerstlichtjes in Koksijde niet zomaar een bijkomstigheid zijn, bewijst het team Technieken onder leiding van Neal Baelen. “Wij begonnen in het voorjaar al met de ontwerpen en het lastenboek”, duidt Neal. “In mei startten we met de constructies. Daarmee zijn toch een tiental mensen van onze ploeg bezig tussen hun andere werk door. In de laatste weken voor de lichtjes aangaan zijn om en bij de dertig mensen betrokken bij de laatste voorbereiding. We kunnen ook rekenen op de medewerkers van de groendienst en het technisch onderhoud. Mijn persoonlijke favoriet dit jaar is de dorpsplaats in Wulpen. Het is ook voor mij spannend afwachten want in de loods ziet alles er net iets anders uit dan op de locatie. De gouden sterren zijn mooi en eenvoudig en spreken tot ieders verbeelding. Ik mik op een speels, leuk geheel daar in Wulpen. Nog nieuw zijn de sterren bij het Sociaal Huis en de sprankelende lichtfontein op het Fabiolaplein. De werken aan het L. Hegerplein in Koksijde-Dorp zijn gestart waardoor de herten daar niet kunnen staan. De schaatsende ijsberen vormen wel een accent aan het oude brandweerarsenaal.” Wie alle lichtjes wil zien branden moet een traject langs 45 locaties uitstippelen. De buurt in en rond het gemeentehuis in de Zeelaan mag je niet links laten liggen. Daar zorgen een draaiende lichtkoker, zwevende, verlichte sneeuwballen, een kerstvaas en gevelverlichting voor heel wat sfeer. Op de passerelle langs de Zeelaan wacht een grote kerstbal op mensen die erbij willen poseren voor een originele foto. Er is daaraan een wedstrijd verbonden. De lichtjes branden tot zondag 6 januari dagelijks van 7 tot 9 uur en van 15 tot 23 uur. Op kerst- en oudejaarsavond is dat langer.

Kerstkalender

Koksijde opent zijn ijspiste voor het gemeentehuis op 15 december en verzekert drie weken schaatsplezier. De kerstvakantie wordt gepast ingezet met de sprookjesachtige parade FierS à Cheval die op 22 december om 18 uur start in de Zeelaan. Een traditie die een vervolg krijgt is het Bos van Commerce op het strand van Oostduinkerke. Tussen de vele kerstbomen vind je een boshut, tipi, sprookjeshuis en een hindernissenparcours. Elke dag is er wel iets te doen. Schrijf je tijdig in bij de toeristische dienst voor de highlandgames op tweede Kerstdag. Een vuurspektakel, lekkere sprotjes, garnaalsoep en vuurwerk zijn de ingrediënten van de sylvestervuren op 30 december vanaf 16 uur in Oostduinkerke. Check www.visitkoksijde.be.