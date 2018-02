10 CD&V'ers op Lijst Burgemeester 07 februari 2018

02u37 0

Op de kartellijst Lijst Burgemeester in Koksijde staan tien CD&V-kandidaten. Open Vld maakte het merendeel van haar namen al bekend en nu doet ook kartelpartner CD&V dat. De nieuwkomers zijn Benoît Lust, de van oorsprong Senegalese Sabelle Diatta die sinds 2012 in Oostduinkerke woont en Kathleen Ollevier van De Boekerij in Koksijde-Dorp. Daarnaast kiest CD&V voor mensen met ervaring, zoals schepen Dorine Geersens, gemeenteraadsleden Inge Vandekeere, Henk Ghyselen, Paul Casselman en Guido Decorte en OCMW-raadsleden Claire Fagoo en Ronny Calcoen. (GUS)