"Zweetgeur in klas? Niet bij ons" HOTELSCHOOL TER DUINEN KRIJGT KWALITEITSLABEL VOOR HYGIËNE GUDRUN STEEN

16 juni 2018

02u36 0 Koksijde Het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid (FAVV) reikte haar kwaliteitslabel voor hygiëne en voedselveiligheid uit aan de hotelschool Ter Duinen in Koksijde. Dat een school zo'n onderscheiding krijgt, is uitzonderlijk.

Met het label Smiley geeft het FAVV bedrijven en scholen die voedselveiligheid en hygiëne hoog in het vaandel dragen de hoogste onderscheiding.





"Uiteraard deden wij de voorbije jaren al ons best, maar we hebben alles nu in procedures uitgeschreven", vertelt directeur Peter Verbeke. "In de horeca zijn voedselveiligheid en hygiëne bijzonder belangrijk. We hebben een aantal investeringen gedaan. Zo hebben we de houten deuren extra verstevigd met metalen platen en oude diepvriestoestellen vervangen door duurzamere exemplaren. Maar vooral de procedures die we volgen, hebben indruk gemaakt bij het FAVV. Het label is drie jaar geldig. De uitdaging schuilt erin om de richtlijnen te blijven volgen." Chantal Vandekerckhove coachte het volledige team met bijna 30 praktijkleerkrachten, 20 onderhoudspersoneelsleden en ruim 350 leerlingen.





Checklist

Om alle procedures correct uit te voeren, is natuurlijk ook vorming nodig voor het personeel. "Zowel de leerkrachten als de poetsmedewerkers hebben een opleiding gekregen", legt Chantal uit.





"Zo brachten we het onderwijzend personeel de kunst van het labelen bij. Alles wat in de frigo of diepvries verdwijnt, moet een goed ingevuld label hebben. De kuisvrouwen en -mannen moet een bepaald kleur van materiaal gebruiken om te reinigen en een ander kleur om te desinfecteren. Uiteraard zijn ook de leerlingen erbij betrokken. Na een service krijgen ze een checklist met een dertigtal punten die ze moeten overlopen. We laten niets aan het toeval over. Zijn de afvoerputjes uitgespoeld en netjes? Is de friteuse proper? Staan er geen vervallen producten? Het zijn maar een paar kritische vragen waarop we een antwoord willen. De persoonlijke hygiëne is nog zoiets. Elke morgen controleren we de kledij van de jongeren en wie zweet, mag terug naar zijn kamer om zich op te frissen. Ook in het internaat volgen ze dat nauwlettend op. Dat wij als school nu zo'n Smiley behalen, is uitzonderlijk. Het is dan ook niet gemakkelijk. In een restaurant heb je een vast team, waarvan iedereen een eigen plek heeft. In een school ligt dat helemaal anders. Daar wisselen de groepen constant, wat de uitdaging veel groter maakt. We werken dagelijks in negen keukens in twee of drie diensten. We zijn dan ook trots dat we geslaagd zijn met grote onderscheiding."