"Zelfs met kalasjnikov raak je niet binnen" OP BEZOEK IN SUPERBEVEILIGD POLITIEKANTOOR GUDRUN STEEN

29 juni 2018

03u05 0 Koksijde Nieuwsgierigen kunnen morgen het nieuwe politiekantoor in de Ter Duinenlaan bezoeken. Wij namen al een kijkje en waren onder de indruk. Metaaldetectors en kogelvrij glas aan het onthaal, een crisisroom waar je kan vergaderen met hologrammen, een ondergrondse parking met op élke plek een oplaadpunt en een Sea King als kers op de taart.

"Ik kreeg altijd de 'afdankertjes' van de administratie, maar nu hebben we voor het eerst een volwaardig politiekantoor", lacht Nicolas Paelinck, chef van de zone Westkust (Koksijde, De Panneen Nieuwpoort), die al twaalf jaar bezig is met het project. Het resultaat is verbluffend. "De verdachten komen ondergronds binnen. De kans op ontsnappen is miniem. Eerst fouilleren we de verdachte, vervolgens scannen we de iris en de vingers. Daarna volgt het verhoor en uiteindelijk de cel. We hebben acht individuele cellen, twee voor minderjarigen en één collectieve cel voor vijftig mensen. Ze zijn allemaal uitgerust met camera en audio-opname. Er is een binnenkoer en we hebben douches, zoals wettelijk opgelegd."





Gedemonteerde Sea King

De bezoekersingang is links van het gebouw. "Het onthaal is afgewerkt met superbeveiligde materialen. Zelfs met een kalasjnikov geraak je er niet door. Alle bezoekers moeten door een metaaldetector. Dé blikvanger tijdens een rondleiding door ons kantoor wordt de Sea King. Die zullen we demonteren en de onderdelen hangen we rond. Het personeel tot slot komt aan de rechterkant binnen. De 135 werknemers nemen hun draagbare computer mee en kiezen waar ze willen werken. Het nieuwe politiekantoor is groot genoeg voor 300 personeelsleden. De cocoonruimte en het restaurant zorgen voor ontspanning." Maar er is meer. "De crisisroom is dé nieuwigheid", vindt de zonechef. "Op een groot scherm zien we alle beelden van de drones, bodycams, helikopters enzovoort. Videoconferentie is mogelijk, zelfs met hologrammen. We willen een provinciale rol spelen op vlak van rampenplanning. We hebben daarvoor alle technologie in huis."





Duurzaam

Naast voldoende ruimte en de modernste snufjes is het kantoor ook duurzaam. "De politievoertuigen parkeren we ondergronds. De 38 plaatsen hebben allemaal een oplaadpunt voor elektrische voertuigen. Daarin zullen we in de toekomst investeren. Airco hebben we niet meer nodig dankzij de natuurlijke ventilatie. Ook de elektriciteitsfactuur zetten we op dieet dankzij de installatie van zonnepanelen. De verhuis van onze medewerkers plannen we in september." Het nieuwe kantoor kost 16 miljoen euro en werd betaald door de politiezone, Koksijde, De Panne en Nieuwpoort. Burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) van Koksijde geeft mee dat de site van het oud-gemeentehuis, waar de politie nu zit, wordt afgebroken. "De hoofdzetel van de brandweerzone Westhoek komt daar. Nog nieuw is een co-working place voor thuiswerkende ondernemers. Verder krijgen het woonhuis en de jeugddienst er hun stek. Dat realiseren we rond een groen plein."





De opendeur van het gloednieuwe politiekantoor staat morgen op het programma tussen 15 en 20 uur.