"Wat een fantastisch avontuur" MARIETTE (85) IS OUDSTE DEELNEEMSTER 'HOTEL RÖMANTIEK' GUDRUN STEEN

22 februari 2018

02u36 0 Koksijde Vanavond kan je op Vier opnieuw de liefdesperikelen volgen tussen de vrijgezellen op leeftijd in het programma 'Hotel Römantiek'. De oudste van het gezelschap is Mariette Bruynseels (85) uit Sint-Idesbald. "Zo oud voel ik me niet hoor", lacht ze enthousiast. "Wekelijks ga ik een paar keer dansen en ik durf ook al eens te zwemmen in de Noordzee."

Het was kleindochter Anais (34) die haar oma had ingeschreven voor 'Hotel Römantiek' en Mariette stapte vol overgave in wat ze zelf omschrijft als 'een fantastisch avontuur'. "Ik was nog nooit in Portugal geweest dus de bestemming van het tv-programma was alvast een opsteker. Ook het gezelschap was top. Elke donderdag zit ik gespannen voor de buis en ook op zondag volg ik de herhalingen. Ik ben altijd benieuwd wat ze ervan gemaakt hebben, maar tot nu toe valt het reuze mee. Het is ongelooflijk hoeveel reactie ik krijg. Ik wist niet dat het programma zo druk bekeken werd. Ik mag niet buiten komen of ik word erover aangesproken, maar ik pak dat er allemaal met plezier bij. Van zodra de reeks afgelopen is, zal ook die aandacht wel weer verdwijnen."





Liefde gevonden?

Uiteraard mag Mariette niet verklappen of ze de liefde van haar leven heeft ontmoet tijdens 'Hotel Römantiek'. "Als die man mijn pad kruist, neem ik het graag mee, maar is dat niet zo, dan leg ik mij daarbij neer", zegt ze. De actieve Koksijdse is in Lier geboren maar verhuisde als kleuter naar Kessel. Toen ze in 1953 trouwde met militair Pierre Demaldré settelde ze zich in Eeklo, waar ze haar twee kinderen met veel liefde opvoedde.





"Na het pensioen van mijn man verhuisden we naar dit appartement in Sint-Idesbald met zicht op zee. Tien jaar geleden sloeg het noodlot toe en werd darmkanker vastgesteld bij Pierre. Twee weken later was ik hem kwijt. Het was de zwaarste klap uit mijn leven. Ik ontmoette wel nog een man op een bankje op het strand, maar ook die relatie eindigde abrupt na diens overlijden. Sindsdien ben ik alleen. Ik amuseer me met linedansen in De Panne en Koksijde en bij mooi weer zwem ik nog wel eens in de Noordzee, hoewel dat minder goed vlot, merk ik."





Behalve Mariette is er nog een deelneemster uit onze regio die haar kans waagt, namelijk Gaby Ketels (78) uit Oostende. Ze is een gescheiden moeder van drie zonen en oma van acht kleinkinderen. Jarenlang werkte ze in de horeca. Will Tura is haar grote idool.





'Hotel Römantiek' is vanavond om 20.35 uur te zien op Vier.