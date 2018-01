"Vandalenstreken grondig beu" GEVEL WÉÉR BEKLAD MET EIEREN: BEWONERS DIENEN KLACHT IN BART BOTERMAN

02u39 0 Benny Proot De gevel van Guy Hens (69) werd voor de tweede keer in minder dan acht maanden tijd met eieren besmeurd. Koksijde Guy (69) en Mickey (67) uit de Cottagelaan in Oostduinkerke zijn de vandalenstreken grondig beu. Op oudejaarsnacht werd hun gevel al voor de tweede keer beklad met eieren. "Het mag nu gaan stoppen", zegt een verontwaardigde Guy Hens, die een klacht indiende bij de politie.

Nadat vandalen in mei vorig jaar de gevel al bekladden, was het op afgelopen oudejaarsnacht opnieuw van dat. "Mijn vrouw hoorde 's nachts enkele ploffen. Toen we naar buiten keken, zagen we wat er aan de hand was. We hebben onmiddellijk de politie gebeld, want we zijn het grondig beu", vertelt Guy. Volgens de man worden hij en zijn echtgenote al een jaar of drie geteisterd door pesterijen. "Het valt op dat het telkens tijdens het weekend gebeurt. Zo rinkelt de bel geregeld, maar dan staat er niemand voor de deur. Andere keren liggen er stenen op onze oprit waarvan we niet weten hoe ze er zijn geraakt. Mijn vrouw heeft een zwak hart en windt zich steeds op. Daarom wil ik de daders oproepen om ermee op te houden, voordat het haar écht te veel wordt", gaat Guy verder.





Naar eigen zeggen weet hij niet wie hem en zijn vrouw Mickey Terryn viseert.





"Wij zijn brave mensen en hebben geen vijanden. We denken dat dit gewoon kwajongensstreken zijn, maar dat maakt het er natuurlijk niet minder vervelend op."





De politie deed de nodige vaststellingen en noteerde de verklaringen van het echtpaar. Maar volgens Guy gaven de inspecteurs te kennen dat het geen sinecure is om de vandalen te identificeren, gezien ze niet op heterdaad werden betrapt. "Ik denk persoonlijk dat het kinderen van tweedeverblijvers zijn, gezien ze telkens in het weekend toeslaan. Maar dat is natuurlijk speculatie", aldus Guy.





Hij sprak intussen de huisbaas aan en wil via de verzekeraar een reinigingsfirma aanstellen. "De smurrie is aangekoekt en hangt ter hoogte van de bovenverdieping. Ik ga geen overbodige risico's nemen want ik ben geen twintig jaar meer", aldus nog Guy.





Benny Proot