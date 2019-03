"Vaarwel, koning van de zee" KOKSIJDE NEEMT MASSAAL AFSCHEID VAN 'ZIJN' SEA KING GUS

22 maart 2019

00u00 0 Koksijde Alle leerlingen van de Koksijdse scholen zijn gisteren naar het strand getrokken om de Sea King uit te zwaaien. Die landde 's middags met aan boord onder meer burgemeester Marc Vanden Bussche (LB). "Het is niet alleen een afscheid van de Sea King, maar wellicht ook van het 40ste smaldeel."

Na bijna 60.000 vlieguren, 3.307 reddingsmissies en 1.756 geredde personen kwam er gisteren een eind aan 43 jaar trouwe dienst van de 'Zeekoning'. Gisteren vloog het toestel over de kustlijn en landde het op het strand van elke kustgemeente om er een herdenkingsvlag af te leveren. Even voor de middag landde de helikopter in Koksijde. "Dit is een emotioneel moment", reageert Rudy Theys. Hij was van 2004 tot 2009 korpscommandant van de basis in Koksijde en woont ondertussen ook in de kustgemeente. "De Sea King en Koksijde zijn als twee handen op één buik. Elke inwoner draagt die helikopter op handen. Dat is ook te zien aan de opkomst. Zelf koester ik alleen maar mooie herinneringen. Een paar keer heb ik meegevlogen." Over de toekomst van de basis wil de ex-korpscommandant het volgende kwijt: "Toen ik werd aangesteld, zou ik zogezegd de laatste commandant zijn en zou ik de basis sluiten. En kijk, ik ben al tien jaar weg en de basis is nog steeds operationeel."

Burgemeester Marc Vanden Bussche vreest echter dat de sluiting van de basis nadert. "De opvolger van de Sea King zal wellicht vanuit Oostende opereren. We nemen nu dus afscheid van de Sea King, maar ik vrees ook van het 40ste. Uiteraard speelt het kostenplaatje mee, dat begrijp ik. Maar de basis is verbonden met onze gemeente. De Sea King is een icoon. Ik ben dan ook blij dat we een van die heli's hebben gekregen. Het toestel zal een ereplaats krijgen in de Robert Vandammestraat. Oud-gedienden zullen de helikopter onderhouden. Wie weet komt er ooit nog een museum rond de beroemde helikopter."

Traantje

Vico Sanders (39) uit Gistel is zandstraler en nam speciaal verlof om het afscheid mee te maken. Ook Lien Lamberts (27) uit Gent was erbij. Zij pinkte een traantje weg toen de Sea King definitief vertrok. "Als vliegtuigspotters hebben we die helikopter duizenden keren op foto en zelfs op dia", reageert Vico. "Ik ben er mee opgegroeid. Het was een kippenvelmoment toen de Sea King landde op het Koksijdse strand. Het is een machtig toestel dat iedereen kent. Telkens ik die heli in de lucht zag vliegen, was ik gelukkig."

Ook de jongeren van Koksijde waren erbij. "Onze juffen hebben een uniform gemaakt en een rode muts met daarop de wieken", zeggen de 8 jaar oude tweelingbroers Nand en Elliot van de vrije basisschool Oostduinkerke. "In de klas hebben we over de Sea King geleerd. De reddingsoperaties zijn echt spectaculair!"