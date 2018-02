"Sommige stukken horen in museum" MONNIK GIEL BEZOEKT BOEDDHISTISCHE SPECIAALZAAK 'LITTLE TIBET' TIMMY VAN ASSCHE

19 februari 2018

02u32 8 Koksijde In speciaalzaak 'Little Tibet' kan je terecht voor absolute topstukken uit de boeddhistische cultuur. "Eigenlijk horen ze in een museum thuis", vertelt oprichter Filip Vandelanotte, die al tientallen jaren in de Himalaya vertoeft, zelfs als monnik. Gisteren kreeg de winkel het bezoek van monnik Giel.

In 'Little Tibet' vind je een knap aanbod aan authentieke beelden, klankschalen, meubelen, tempelkasten, Boeddhafiguren en gebedsvlaggen uit Tibet, Nepal en de hele Himalaya. Oprichter is Filip Vandelanotte, die dankzij connecties met kloosters uit de regio absolute topstukken naar Koksijde kan halen. Zoon Bart staat eveneens in de zaak.





"Al van toen ik net van school kwam, was ik gefascineerd door de Boeddhacultuur", vertelt de nu 59-jarige Filip. "Alles begon met de serie 'Kung Fu' met acteur David Carradine. De tempels, het vuur, de kledij; het sprak zo tot de verbeelding. Ik begon met reizen naar Thailand en dan naar Nepal en Tibet. Meer dan een rugzak en fototoestel had ik niet bij. Ze zagen me aanvankelijk niet graag komen met zo'n 'kloefe' van een camera rond mijn nek. Maar de argwaan maakte gaandeweg plaats voor begrip. Ik begreep al snel dat de Tibetaanse en Nepalese beleving van het boeddhisme dieper ging dan in Zuidoost-Azië. Als je 's ochtends een oude man zag zitten nabij een tempel met een gebedsmolen, dan zat die daar 's avonds nog altijd. Ik bezocht talloze kloosters, ging me steeds meer verdiepen in de cultuur. Als monnik liep ik ook rond in oranje gewaad en kaalgeschoren hoofd, natuurlijk. Noem me vandaag een Westerse boeddhist. Ik probeer de regels na te leven, maar dat is hier moeilijk. Om te beginnen heb ik een vrouw en kinderen, en betaal ik net als iedereen belastingen - in tegenstelling tot boeddhistische monniken ginds. Strikt genomen luidt het dat je niks mag nemen als het je niet gegeven wordt. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat als je alleen thuis bent en je koelkast propvol zit, je desondanks niets zelf uit de koelkast mag nemen. Het moet je aangeboden worden."





Exclusieve stukken

Het begon zo'n veertig jaar geleden met een groot- en kleinhandel in Wevelgem, en nu dus met een vervolg in Koksijde. Elk jaar reist Filip minstens drie keer naar Nepal of Tibet. Om op retraite te gaan, maar ook voor zijn handel. De relatie tussen de monniken en Filip is zo sterk, dat hij bij hen exclusieve stukken op de kop kan tikken. "Voor boeddhisten is niets blijvend, niets is perfect. Daarom doen ze af en toe tempelmeubels en andere attributen van de hand. We werken zonder tussenpersoon. Eigenlijk zijn de items echte museumstukken. Zo hebben we een rolschilderij van drie meter breed met daarop de vijf oerboeddha's op. Twee jaar terug kwam bij een aardbeving een kristallen schedel aan het licht en konden we die naar België halen. We verdelen onze attributen naar alle boeddhistische tempels en medidatiecentra in heel Europa."





Vragenuurtje met Giel

Zondag zakte monnik Giel Foubert af naar Koksijde om de winkel in te wijden. Hij vertoeft sinds januari in België.





"Giel is, als tulku of reïncarnatie van een verlichte 'lama', de coming man van het boeddhisme in ons land. We hebben al langer een goeie relatie met zijn mama, Sabine", zegt Filip. Giel kwam er vragen van een 25-tal bezoekers beantwoorden over zijn kloosterleven in India, het boeddhisme en vertelde over zijn spirituele leven. "Het is mooi dat hier interesse is voor een andere cultuur. Ik probeerde alle vragen zo goed mogelijk te beantwoorden, nu ik al ruim vier studeer. Ik heb echter nog een lange weg af te leggen, maar ik stel het heel goed."