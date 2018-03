"Samen maken we vaak het verschil" PILOOT KAREL KINABLE SLUIT LOOPBAAN BIJ 40STE SMALDEEL AF GUDRUN STEEN

30 maart 2018

02u49 0 Koksijde Een kwarteeuw was Karel Kinable (47) uit Oostduinkerke piloot van de Sea King. Vandaag sluit hij dat hoofdstuk af en gaat op pensioen. "Ik zal vooral het hechte team missen van de basis. Samen maken we vaak het verschil bij een reddingsactie", weet Karel.

'Fozzy', zo spreken de manschappen van het 40ste smaldeel op de Koksijdse luchtmachtbasis Karel Kinable aan. Hij kan dat personage uit The Muppet Show namelijk goed nadoen. Het bewijst meteen de vriendschappelijke sfeer die waait door het bijzondere team. Zelf wist Karel al van jongsaf dat hij piloot wilde worden.





"Als tiener liep ik school in Zeebrugge. Ik herinner me nog levendig het gekapseisde schip Herald of Free Enterprise in maart 1987 in de haven van Zeebrugge. Ooit wilde ik piloot worden van zo'n reddingshelikopter die vaak overvloog om slachtoffers te vervoeren. Na ruim twee jaar opleiding kon ik aan de slag op de basis in Koksijde als piloot van de Sea King en later de NH90. Vandaag, 25 jaar later, kan ik terugblikken op een boeiende loopbaan met 277 scrambles."





Karel kan een indrukwekkend palmares voorleggen.





"In 2001 moesten we talrijke slachtoffers overbrengen van een brand in café 't Hemeltje in het Nederlandse Volendam. Het nieuwe jaar was pas ingezet of de versiering vatte vuur. Er kwamen zes mensen om en er vielen 184 gewonden. Al snel zaten de brandwondencentra bij onze Noorderburen vol waardoor ook wij slachtoffers moesten overvliegen. Drie jaar later was ik ook actief na de gasexplosie in Gellingen waarbij een twintigtal doden vielen. Uiteraard blijft de terreuraanslag in Brussel twee jaar geleden me bij. We moesten slachtoffers overvliegen naar Leuven en Gent. De ziekenhuisbedden stonden tot in de gangen, wat een beklijvend beeld was. Daarnaast waren er ook de reddingen op zee. Drie vermiste duikers vonden we als bij wonder terug op open water. Het was zoeken naar een speld in een hooiberg. Interventies kan ik goed plaatsen behalve als er kinderen bij betrokken zijn. Zo was er eens een kindje dat in een pot kokend water was gevallen dat we transporteerden naar Neder-Over-Heembeek. Zo'n beelden blijven op het netvlies gegrift."





Maar het was niet alleen kommer en kwel. Dankzij de serie en de film 'Windkracht 10' eind de jaren negentig geniet het 40ste smaldeel nationale bekendheid.





Blonde pruik

"Een fantastische periode was dat. Onze trainingen kregen een extra allure en het gebeurde al eens dat ik een blonde pruik moest opzetten om er vanop mijn rug uit te zien als actrice Ann Ceurvels", lacht Karel.





Vandaag rondt hij zijn loopbaan af maar hij hoopt nog als piloot aan de slag te kunnen in de privésector of het medisch urgentieteam.