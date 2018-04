"Razzia? Liever samenwerken met politie" POLITIEMACHT VALT MET DRUGSHONDEN BINNEN IN DANSCAFÉ DE VIKING BART BOTERMAN

04 april 2018

02u32 0 Koksijde De zaakvoerder van danscafé De Viking is misnoegd. De politie is vrijdagnacht zijn etablissement binnengevallen met drugshonden en controleerde 120 fuivende jongeren. "Ik werk liever samen met de politie dan dat ze een razzia houden", zegt zaakvoerder Arne Dooghe.

De politie had nochtans haar redenen om het populaire danscafé in de Leopold II-laan een nachtelijk bezoek te brengen, weliswaar met een dertigtal politiemannen, drie drugshonden en een mobiel labo.





"Uit informatie van ouders en politionele vaststellingen weten we dat sommige minderjarige jongeren drugs en sterke drank gebruikten in de dancing en dat er in de onmiddellijke buurt van de zaak drugs werden verstrekt. Ook zou de gerant het op een bepaald uur niet nauw nemen met de wetgeving op het roken in zijn instelling. Daarnaast stelden we meer en meer de aanwezigheid van Noord-Franse jongeren vast, met enkele vechtpartijen tot gevolg", zegt Nicholas Paelinck, de korpschef van de politiezone Westkust.





Bij de actie rond 1.30 uur 's nachts werd de muziek prompt uitgezet, het fuiven gestopt en controleerde de politie de honderdtwintig aanwezigen.





"Op twintig jongeren reageerde de drugshond. We troffen ook een geringe hoeveelheid drugs aan, net zoals de restanten van een drugsverpakking en een snuifbuisje op de grond. Twee jongeren werden bestuurlijk aangehouden. Met deze actie wensen we een duidelijk signaal te geven aan onze jongeren, de caféuitbaters en in het bijzonder de drugdealers. Drugs blijft een prioriteit van het beleid en we spelen zeer kort op de bal ter vrijwaring van onze kinderen", aldus Paelinck.





Nefast voor reputatie

Arne Dooghe (42), al meer dan twintig jaar zaakvoerder van De Viking, heeft er een heel andere mening over.





"De povere vangst betekent net dat van regelmatig druggebruik in De Viking geen sprake is. Ik ben zelf radicaal tegen drugs en wil niet liever dan dat jongeren van het spul blijven, maar zie toch graag een andere aanpak. Zo'n razzia is nefast voor de reputatie van mijn zaak. Ik werk liever samen met de politie om problemen te signaleren, dan dat ze massaal binnenvallen", aldus Dooghe. Na de razzia was volgens Arne Dooghe de sfeer volledig zoek en droop iedereen af.





Boodschap voor gerant

"Wie zegt dat er geen drugs worden gebruikt in dancings, is blind. Voor een toekomstig partnerschap staan wij altijd open, al moet de zaakvoerder die boodschap misschien ook overmaken aan zijn gerant. Wie zijn zaak drugsvrij wil maken -of houden, moet ook durven selectief te zijn in zijn cliënteel. Al is dat natuurlijk een economische aangelegenheid", reageert korpschef Paelinck nog.