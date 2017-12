"Operatie heeft me veranderd, ik durf al eens foert zeggen " De warmste verhalen van 2017 | GEORGES VERMAST (18) HOOPVOL NA INGREEP AAN RUG GUDRUN STEEN

02u33 0 Benny Proot Georges Vermast met haar ouders Stefaan Georges en Sabine Blanckaert. Koksijde Door een hersenverlamming bij de geboorte stapt Georges Vermast (18) uit Oostduinkerke met een looprek. Begin dit jaar onderging ze een risicovolle operatie, waardoor de spanning op haar spieren is verminderd. "Ik neem geen medicatie meer en bruis sindsdien van energie. Volgend jaar begeleid ik een kamp en start ik mijn laatste jaar toerisme. Mijn beperking houdt me niet meer tegen", klinkt Georges optimistisch.

In de zomer van 2016 was Georges de eerste monitor bij jeugddienst Krunsj met een fysieke beperking. Krunsj werkt kampen uit die ook voor mensen met een beperking toegankelijk zijn. Toen al toonde ze zich strijdvaardig en wilde ze leven zoals elke andere tiener. Door de hersenverlamming bij haar geboorte zat er spanning op de spieren en die bleef toenemen. Een operatie was nodig, wilde ze niet in een rolstoel eindigen.





"Toen ik tien jaar was, lieten mijn ouders mijn benen opereren. Die stonden in een X en ik kon mijn voeten niet recht op de grond zetten. Het was bijzonder pijnlijk omdat mijn botten op verschillende plaatsen werden gebroken", vertelt Georges. "Op 20 januari van dit jaar stond opnieuw een ingreep met grote risico's gepland. Het ging om een zogenaamde selectieve dorsale rhizotomie (SDR) waarbij een team van specialisten van het UZ Gasthuisberg in Leuven die zenuwen in de rug doorknipt die verantwoordelijk zijn voor het gevoel van spanning op mijn spieren. Elke zenuw werd met elektrische impulsen getest, maar er is veel minder doorgeknipt dan gepland omdat het risico veel te groot was. Toch is 32 procent van de spanning verdwenen."





Intensieve revalidatie

"Vooraf had ik mij veel zorgen gemaakt over de operatie want zenuwen doorknippen, is onomkeerbaar", vertelt Georges. "Ik wist ook dat ik wekenlang stil zou moeten liggen. Gelukkig hadden mijn ma en pa net voor de ingreep een reis naar Zuid-Afrika geboekt. We gingen op zoek naar mijn roots, want ik ben daar geboren. Achteraf gezien, viel dat stil liggen wel mee. Dat kwam door de warme sfeer in het revalidatiecentrum Pellenberg. Ik onderging dezelfde operatie als Dagmar Bertels (19) uit Leuven. Ik kende dat haar niet, maar na twee dagen een kamer delen, kregen we al de slappe lach. Wat hebben wij samen intense momenten beleefd. De revalidatie was hard maar door er voor elkaar te zijn en samen te praten, te lachen en te huilen werd de pijn draaglijker. Omdat we hetzelfde meemaakten, begrepen we elkaar erg goed. Daar zijn vriendschappen voor het leven gesmeed. Het revalidatieprogramma was intens en strak. Elke dag van 9 tot 16 uur waren we in de weer om de spieren te stimuleren en de juiste houding aan te nemen. We kregen ook algemene schoolvakken in het Pellenberg zelf. In het begin gebeurde dat op de buik vastgebonden op bed. Schrijven was verboden en ook veel te lastig. De medicatie zorgde voor stemmingswisselingen. Ik kon heel blij zijn en even later zeer teneergeslagen. Vooral mijn ouders kregen het hard te verduren, hoewel ze alles voor me hebben gedaan. Ik ben hen ontzettend dankbaar net zoals mijn vrienden die me door de drie maanden - want zo lang verbleef ik in Leuven- hebben gesleurd. In mei mocht ik terug naar Oostduinkerke."





Hoewel ze blij was dat ze het ziekenhuis mocht verlaten, boezemde de gedachte haar ook angst in. "Thuis moest ik helemaal opnieuw beginnen", blikt Georges terug. "De spanning die ik vroeger voelde, 'misbruikte' ik om kracht op te bouwen, maar nu moet ik die uit mezelf halen en dat is niet ge





makkelijk. Ik ging meteen ook weer halve dagen naar het Atheneum in Veurne waar ik in het vijfde jaar toerisme zat. In de zomervakantie heb ik vooral uitgerust, hoewel ik ook een vakantiejob heb gedaan bij de watersportclub Sycod in Oostduinkerke. Sinds september ga ik volle dagen naar school en vijf keer per week moet ik een uur naar de kinesist. De spectaculaire veranderingen van in het begin zie ik niet meer, maar de dokters blijven geloven in beterschap. Ze spreken zelfs van stappen met krukken, maar dat heb ik mezelf niet als einddoel opgelegd. Voorlopig voel ik mij veel zekerder met mijn looprek. De operatie heeft mijn leven en mijn manier van denken veranderd. Ik hoef niet meer voor iedereen goed te doen en durf al eens 'foert' te zeggen. Ik doe mijn ding en wat anderen daarvan vinden, raakt me minder dan vroeger."





Mooie momenten

"Mijn handicap is een deel van mijn leven. Mocht ik mijn beperking niet hebben, dan zou ik veel momenten niet hebben beleefd", beseft Georges.





"Een paar jaar geleden bijvoorbeeld ging ik met wielrenner Tom Boonen de uitdaging aan om 23 kilometer te fietsen van Kortrijk naar Roubaix. Boonen is peter van de organisatie 'Move to Improve' waarvan ik nog het gezicht ben geweest. Het is via die ondersteuningsorganisatie voor kinderen met neuromotorische (bewegings)problemen dat ik voetbalcommentator Johan Boskamp leerde kennen. Hij heeft me zelfs opgezocht tijdens mijn revalidatie dit jaar. Mijn vader Stefaan had hem uitgedaagd om de laatste 100 kilometer van de Ronde van Vlaanderen te fietsen, maar hij slaagde niet dus moest hij zijn belofte nakomen. Volgend jaar mag ik met hem mee naar Engeland om live een voetbalmatch te volgen. Boskamp, en nog andere bekende mensen, zamelden met hun fietsactie wel ruim 4.000 euro in voor 'Move to Improve'."





Kamp

"Het kan zeker nog twee jaar duren vooraleer ik 'op mijn best ben' na die operatie", weet Georges.





"Maar daar staar ik me niet blind op. In de krokusvakantie staat een vijfdaags Krunsj-kamp gepland, waarbij ik een groep vijf- tot zevenjarigen zal begeleiden. Het thema wordt 'winterhotel'. Ik kijk er ontzettend naar uit want mijn eerste kamp in 2016 viel ontzettend goed mee. Het was opvallend hoe gemakkelijk kinderen omgingen met mijn beperking. Ze zeiden wel eens 'je stapt zoals mijn oma', maar daar kon ik best om lachen. In september start ik mijn laatste jaar toerisme en daarna wil ik hogere studies aanvatten. Communicatie boeit me wel. Maar ik wil ook werken met mensen met een beperking. Het enige waar ik naar streef, is een normaal leven waarin mijn beperking me vooral niet tegenhoudt en dat lukt aardig. Ik moet geen medicatie meer nemen en bruis sindsdien van energie. Ik ben ook veel alerter. Ja, het gaat echt wel de goede kant uit."