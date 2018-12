"Onze machines veroveren de wereld" SUCCESVOL BEDRIJF MARELEC VERDUBBELT BEDRIJFSOPPERVLAKTE GUS

12 december 2018

05u00 0 Koksijde Het Nieuwpoortse bedrijf Marelec vervijfvoudigde over de laatste tien jaar zijn omzet en wil op dat elan verder gaan. Daarom investeerde het 3,5 miljoen euro in de verdubbeling van de bedrijfsoppervlakte. De familie Rommelaere heeft nog een extra pand aangekocht om verder te kunnen groeien.

Marelec, een samenvoeging van Marine en Electronics, bestaat 35 jaar. Wijlen Marcel Rommelaere startte ermee met zijn zoon en huidig zaakvoerder Piet (59). Ook dochter Katrien (54) is als office manager aan de slag in het groeiende bedrijf dat gespecialiseerd is in het ontwerp van systemen voor de voedselverwerkende bedrijven in de vis- , pluimvee- en vleessector.

"De Portio is een van onze topproducten waarmee we wereldwijd scoren", legt Piet uit. "Die machine snijdt vlees, kip of vis in porties op vast gewicht. Het mes snijdt tot 25 keer per seconde. De schaaltjes die je in de supermarkten vindt met porties charcuterie of vis zijn een voorbeeld van een toepassing. We hebben ondertussen ook al varianten op de markt voor het snijden van kippenvlees en vlees met been."

6800 vierkante meter

"Om de groei de baas te kunnen hebben we ons bedrijf bij de jachthaven en met zicht op het Albert I-monument verdubbeld qua oppervlakte. Het is nu 6800 vierkante meter groot", zegt de zaakvoerder. "De montagehal is groter en we richtten nieuw kantoren in voor het ontwerp en de ontwikkeling, IT en administratie. Blikvanger is de demoruimte met showroom waar klanten van over de hele wereld onze machines met hun eigen producten kunnen ervaren. Tot slot hebben we ook aan onze bijna 100 medewerkers gedacht met de Marelec lounge, een gezellige eetruimte is dat. Eén derde van ons personeel zijn ingenieurs. We breiden ons netwerk met nu 60 exclusieve verdelers uit. Dat brengt opnieuw groei met zich mee en daarom hebben we het pand aan de overkant van de straat gekocht."

Vooral export

"Slechts vijf procent van onze machines leveren we in België", geeft Piet mee. "Dat lijkt weinig, maar we domineren de Belgische markt met een geschat marktaandeel van 80 procent. In alle sectoren zijn we aanwezig. We bevinden ons in een nichemarkt vandaar dat export bijzonder belangrijk is. Thailand, China en de USA zijn grote markten voor Marelec, maar ook in Europese landen zoals Polen, Nederland, Frankrijk en Ierland hebben we klanten. Vooral in Azië zien we groei. Mogelijk wordt China onze grootste markt. Ook in Oost-Europa en Latijns Amerika zien we potentieel", rondt Piet Rommelaere af

Marelec zet nu zaterdag van 14 tot 18 uur de deuren open in zijn vestiging in de Redanweg 15 in Nieuwpoort. Check ook de website www.marelec.com want daarop staan talrijke vacatures.