"Mijn tweelingzus Eline is gewoon fantastisch!" K3 VERRAST TWAALFJARIGE ELISE VANAVOND IN VTM-PROGRAMMA 'DE WENSBOOM' GUDRUN STEEN

02u44 0 VTM Elise en Eline zingen samen met Hanne en Marthe van K3 tijdens een carpoolkaraoke. Koksijde Het VTM-programma 'De Wensboom' strijkt vanavond neer in de gemeenteschool van Koksijde. Eline (12) wenst dat haar tweelingzus Elise een dagje met haar favoriete groep K3 op stap mag. Het meisje hield een ernstige beperking over aan een hersenbloeding die ze enkele dagen na de geboorte kreeg.

"Ja Elise heeft een beperking, maar ze is en blijft mijn zus en ik ben trots op haar", omschrijft Eline de band met haar tweelingzus. "Haar helpen vind ik niet erg. Ik heb dan wel mijn eigen kamer, toch slaap ik de meeste dagen bij haar. Ze houdt ervan om met de poppen te spelen. Hoewel ik daarvoor te oud ben, doe ik het toch voor haar. We lachen samen heel wat af. Het is net om wie ze is, dat ik haar wou verrassen. Als ze K3 hoort, danst ze spontaan op haar ritme. Mijn wens stond dan ook vlug op papier en kwam zelfs uit. Wat heeft ze genoten! En ik uiteraard ook want je zit niet elke dag in de wagen met K3." Mama Heidi Deschryver (40) en papa Gino Carpentier (43) waren geraakt door het mooie gebaar van Eline. "Dat ze onafscheidelijk zijn, wisten we al maar dat ze zoiets zou doen, heeft ons verrast."





Benny Proot Papa Gino, mama Heidi en de zusjes Elise en Eline Carpentier.

Hersenbloeding

Op 7 oktober 2005 beviel Heidi van een eeneiige tweeling na 32 weken zwangerschap.





Een blaasontsteking bij Heidi zorgde voor de vroegtijdige bevalling, maar in de couveuse lagen twee gezonde meisjes: Elise woog 1.640 kilo en Eline 1.600 kilo. "Vier dagen later vielen we van onze roze wolk toen Elise een hersenbloeding kreeg. Externe pompjes langs weerszijden van haar hoofdje lieten het overtollige vocht wegvloeien en na twee maanden werden die ingeplant. Zo jong en al drie operaties overleefd. De artsen van het AZ in Brugge hadden echter weinig hoop en stelden voor de stekker uit te trekken. Ons huis stond klaar voor de tweeling en we zouden de natuur wel laten beslissen over haar toekomst. Geen moment hebben we daarover getwijfeld en kijk nu. We hebben nog steeds twee fantastische dochters."





Hechter dan ooit tevoren

Heidi werkte bij de gemeenteschool in Koksijde en Gino bij de Watergroep. Samen hadden ze een enorm veel vrienden. "Dat netwerk is erg verkleind", geeft Heidi toe. "Drie kwart van de mensen naar wie we een geboortekaartje stuurden, durfden niet op kraambezoek. Anderzijds is ons gezin hechter dan ooit. We betrekken Eline en Elise overal bij en bespreken alles met elkaar. Elise neemt zware medicatie tegen haar epilepsieaanvallen, zit mentaal op het niveau van iemand uit het eerste leerjaar en kan haar rechterhandje niet gebruiken, maar verbaal is ze bijzonder sterk. Zelf droomt ze ervan ooit kok te worden, maar door haar fysieke beperking zie ik dat moeilijk haalbaar. Iets in de toeristische sector of op beurzen lijkt me geknipt voor haar. Eline zit in haar eerste jaar aan de kappersschool in De Panne en doet het uitstekend. Uiteraard heeft dit alles een grote impact op ons leven maar we voelen ons goed met wat we kunnen. Het zit hem in de kleine dingen die voor ons het verschil maken. Zo volgen we zanger Paul Bruna op de voet want Elise is er grote fan van of zaterdag mag ze voor het eerst in haar leven naar een vriendinnetje om te spelen. Zelf heb ik mijn job opgegeven en ben ik onthaalmoeder thuis. Zo krijg ik alles gecombineerd en is er tijd om samen te genieten."