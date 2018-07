"Mijn braadkippen zijn de zwaarst beveiligde van 't land" PLUIMVEEHOUDER HENK GHYSELEN WOONT MIDDEN OP LUCHTMACHTBASIS BART BOTERMAN

20 juli 2018

02u24 0 Koksijde Op bezoek bij landbouwer Henk Ghyselen (50)? Dan moet je eerst voorbij een controlepost van het leger. Niet dat zijn braadkippen of bieten zó kostbaar zijn, maar zijn landbouwbedrijf ligt middenin de streng bewaakte luchtmachtbasis van Koksijde. Een unieke situatie, ontstaan tijdens de Duitse bezetting. "Niet altijd evident. Mijn zoon werd onlangs nog opgepakt voor het indringen van militaire domeinen", getuigt Henk.

Wie naar boerderij 't Leihof gaat, moet eerst voorbij de controlepost van het veertigste smaldeel in de Robert Vandammestraat. Ook voor Henk zelf is dat het geval. Bezoekers moeten hun identiteitskaart afgeven en krijgen een badge. Henk escorteert hen vervolgens persoonlijk over de tarmac tot bij zijn landbouwbedrijf. "Nieuwe leveranciers weten niet altijd of ze aan het juiste adres zijn. Velen vinden het een vreemde situatie. Ik vind het doodnormaal want groeide erin op."





Al 800 jaar oud

De boerderij vindt zijn oorsprong in de dertiende eeuw, als uithoeve van de Duinenabdij in Koksijde. Eind negentiende eeuw kwam de boerderij in handen van Modest Ghyselen, overgrootvader van Henk en voormalig Koksijds burgemeester. "Tijdens WO II richtten de Duitsers hier een luchtmachtbasis op. Mijn opa Gerard en zijn gezin moesten opkrassen. Als bij wonder werd de hoeve nooit opgeblazen bij bombardementen. Door de trillingen vielen wel de dakpannen naar beneden en kwam mijn grootvader ze stiekem terugleggen. Hij hoopte op een terugkeer na de oorlog en wou de boerderij niet zien verkommeren." Na de oorlog nam Defensie de basis over. Na 3 jaar keerde familie Ghyselen terug. "Sinds de oorlog is de situatie onveranderd gebleven, de boerderij is privé-eigendom op militair domein. Ik noem het een gedwongen huwelijk. De verstandhouding met de militairen is goed, maar het zorgt soms voor moeilijkheden. Mijn zoon werd een maand geleden opgepakt voor het indringen van militaire domeinen. Hij reed met zijn auto over de tarmac toen hij met een vriend naar de gewassen ging kijken. Niet alle militairen kennen ons persoonlijk en dat levert zulke situaties op. Natuurlijk is daar niets meer van gekomen."





Peulvruchten verboden

De landbouwer moet zich ook aan enkele protocollen houden. "Zo is het verboden om overdag het land te bewerken, want de vogels komen erop af. Bij ideaal weer is dat jammer. Ook peulvruchten trekken vogels aan en zijn verboden. Net zoals mäis, want dat belemmert het zicht", getuigt Henk. Hij kweekt braadkippen en teelt tarwe, aardappelen, bieten en gras. "Geen enkele ander landbouwbedrijf wordt zo zwaar beveiligd. Maar soms raken gewassen beschadigd door de wind van helikopters als ze landen." Al meermaals vroeg Henk een private doorgang naar 't Leihof aan, maar dat is onmogelijk doordat de boerderij is omsloten door de tarmac. "Over het opdoeken van de luchtmachtbasis wordt al jaren gesproken, maar geen Defensieminister neemt een beslissing. Het geeft onzekerheid." Zich opsluiten op zijn boerderij en de luchtmachtbasis doet Henk niet. Hij is gemeenteraadslid voor CD&V, voorzitter van de Landelijke Gilde en actief in Tennisclub Koksijde. Bij de nakende verkiezingen vervult Henk plaats zeven van Lijst Burgemeester.