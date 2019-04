‘Koksijde Kids’ voor het eerst betalend en slechts één dag GUS

11 april 2019

11u17 1 Koksijde Nu zaterdag 13 april wordt een deel van de Zeelaan bij het gemeentehuis in Koksijde omgetoverd tot een speelparadijs voor de tiende editie van ‘Koksijde Kids’.

“We plaatsen in de Zeelaan maar ook bij het CasinoKoksijde 37 attracties voor kleuters en kinderen tot twaalf jaar”, nodigt toerismeschepen Dorine Geersens (LB) uit. “We vragen inderdaad voor het eerst twee euro voor een hele dag speelplezier dus dat is niet zo duur. Enkel wie speelt, hoeft te betalen. Het aanbod is bijzonder gevarieerd: van springkastelen tot klauterparcours en klimtorens. We hebben ook drie attracties voor volwassenen. Dat is de Sky Fall waarbij je vanop veertien meter naar beneden springt, een touwenparcours en ook een death ride. Avontuurlijke tieners zullen zich ongetwijfeld uitleven op de mega hangbrug base jump. We beperken ons tot één dag omdat we voor het eerst ook een gelijkaardig evenement plannen in Sint-Idesbald op 6 juli.” Het speelplezier is verzekerd van 10.30 tot 18 uur. Een toegangsbandje van twee euro kan je de dag zelf kopen aan de twee ingangen. Info: www.visitkoksijde.be.