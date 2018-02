"Ik heb nog zin om te verhuizen" GASTON BRUYNOOGHE VIERT VANDAAG 100STE VERJAARDAG JELLE HOUWEN

24 februari 2018

02u40 0 Koksijde Gaston Bruynooghe uit Oostduinkerke viert vandaag zijn 100ste verjaardag. Hij werd beroemd in Vlaanderen toen hij vol passie zijn eigen zaak verdedigde in de politierechtbank én die glansrijk won. Dat temperament kenmerkt hem nog steeds. "We kochten een serviceflat, die wel maar eind 2019 klaar is. Ik kijk al uit naar de verhuis."

Drie jaar geleden stal Gaston Bruynooghe uit de Emile Verhaerenlaan in Oostduinkerke alle harten in de politierechtbank van Veurne. Een dag voor hij 97 jaar werd, moest hij voor het eerst in zijn leven voor de rechter verschijnen, omdat hij in de gietende regen een fietser zou hebben aangereden. Gewapend met tal van tekeningen en berekeningen - Gaston werkte zijn hele leven als ingenieur en verkoopsdirecteur bij weefgetouwenproducent Picanol in Ieper - kon hij de rechter overtuigen. Gaston verkreeg de vrijspraak én mocht zijn rijbewijs houden.





Renault Clio

Vandaag, op zijn 100ste verjaardag, rijdt Gaston nog steeds met de wagen. "Ik doe elk jaar ongeveer hetzelfde aantal kilometers: tussen 1.000 en 1.500", vertelt Gaston. "Mijn 5 jaar oude Renault Clio met automatische versnelling heeft er nu zo'n 8.000 in totaal. Zo rijd ik nog naar de beenhouwer in Nieuwpoort, naar de bank, doe ik nog boodschappen en trek ik elke vrijdag naar mijn kinesiste Mariska. Omdat het moet, én omdat het een mooi meisje is (lacht). Ja, ook op je 100ste heb je daar nog steeds oog voor. Bij haar doe ik altijd oefeningen." Zijn vrouw Estelle (83) onderbreekt Gaston. "Die oefeningen heeft hij inderdaad nodig. Maar één keer per week, hoor, meer is echt niet nodig", knipoogt ze.





Scherp van geest

Gaston kan er om lachen. "Ik mag trots zijn dat ik op mijn 100ste nog steeds gezond ben. Ik neem amper medicatie, kan nog wandelen en ben scherp van geest. Onlangs had ik een dispuut met de gemeente over mijn riolering waar wortels ingroeiden. Er was zogezegd een stuk buis te kort en dat zou mijn schuld geweest zijn. Ik heb de gemeente tal van bewijzen bezorgd en na twee jaar gaven ze mij gelijk."





Cruise

Gaston mag dan wel een eeuweling zijn, plannen heeft hij nog steeds. "Weet je dat we een serviceflat hebben gekocht? Hier in Oostduinkerke, aan het Beukenhof. Die kost ons 12 miljoen frank (zo'n 300.000 euro, red.) en moet nog gebouwd worden. Het gebouw zal er allicht maar staan eind 2019. Maar ik kijk er naar uit, ik heb nog zin om te verhuizen. Hier is het toch veel te groot geworden. Als ik zou kunnen, zou ik zelfs nog een reis maken. Ik ben voor mijn werk in Amerika, Afrika en Japan geweest. Zes jaar geleden wilden we op cruise naar de Noorse fjorden. Dat ging toen niet door, omdat ik ziek was. Dat blijft wel in mijn hoofd spoken. Maar eerst rustig genieten van mijn verjaardag. Geen toeters en bellen: een etentje met mijn vrouw en vrienden, dat is meer dan genoeg", zegt Gaston.