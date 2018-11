"Ik ben zó blij met mijn stulpje" RACHEL (89) TRAKTEERT OP TAART IN ASSISTENTIEWONINGEN LA VIGIE GUDRUN STEEN

09 november 2018

02u22 3 Koksijde Seniorenzorg komt vaak negatief in beeld, maar dankzij Rachel Hoornaert (89) was er gisteren een leuk moment in de bar bij de assistentiewoningen La Vigie in Koksijde. Haar zoon trakteerde alle bewoners op taart. De reden? Rachel voelt zich helemaal thuis in haar nieuwe stulpje.

"Ik woonde bijna mijn hele leven in Middelkerke", vertelt Rachel. "Ik verloor mijn man twintig jaar geleden van de ene dag op de andere, na een hartstilstand. Ook onze zoon Jacky heb ik vijftien jaar geleden in de kerstperiode onverwacht moeten afgeven. Harde klappen waren dat en de eenzaamheid knaagde. Mijn zoon Aloïs (68) woont in Koksijde en raadde me aan naar een assistentiewoning te verhuizen. 'Zou ik dat wel aankunnen', vroeg ik me af. Maar van het eerste moment dat ik mijn flat binnenstapte, voelde ik me thuis. Ik zit graag op mijn terrasje hier. Naar een woonzorgcentrum hoef ik niet, daarvoor ben ik nog veel te goed. Ik hoop hier tot het einde van mijn dagen te kunnen blijven. De mensen, zowel de bewoners als het personeel, zijn allemaal even vriendelijk. Vaak zwaaien ze spontaan in het passeren. 's Zomers rijd ik graag eens mee met het toeristentreintje. Overdag houd ik me in mijn flatje bezig met het huishouden en koken. In de buurt maak ik af en toe een toertje met 'mijn karretje'. Meer moet dat voor mij niet zijn." Op 22 juli dit jaar nam Rachel haar intrek in La Vigie. Het was haar zoon, die kok en bakker van opleiding is, die op het idee kwam een dankfeest te organiseren.





Opengebloeid

"Ik bakte zeven soorten taart: van grootmoeders appelcake tot een chocoladetaart. Zo goed als alle 40 bewoners schoven aan. Het was een gezellig samenzijn waarbij iedereen met elkaar praatte. Het heeft mijn moeder goed gedaan. Ik zag haar helemaal openbloeien. Met ons initiatief willen we aantonen dat de seniorenzorg ook positief kan zijn. Mijn moeder zou op geen betere plek haar oude dag kunnen slijten."





Op de site La Vigie zijn 99 assistentiewoningen die sinds vorig voorjaar afgewerkt zijn. Een derde daarvan is verhuurd of verkocht. De dagprijs is 40 of 42,5 euro, afhankelijk of je alleen of per koppel woont. Er zijn verscheidene diensten beschikbaar zoals een kapper, pedicure, thuisverpleging, een bakkersservice, enzovoort. De horecazaak is open voor iedereen, zodat La Vigie echt deel uitmaakt van de woonbuurt. Er zijn vier werknemers in dienst.