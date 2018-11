"Geen zorgen, meer dan kuitenbijters genoeg" NIEUW TEAM PARCOURSBOUWERS VOOR VLAAMSE DUINENCROSS GUDRUN STEEN

23 november 2018

02u25 0 Koksijde In Koksijde is het zondag weer zover: de Vlaamse Duinencross wordt opnieuw gereden. Een feest voor al wie van veldrijden houdt. Wij stellen u alvast het team voor dat deze keer het parcours bouwt. Want ervaren rot Walter Maes is er na het BK mee gestopt. "Zonder zijn tips was het niet gelukt."

Klaas Hinderyckx (42), Yoeri Gheerardyn (47) en Pieter Leys (33) van de Koksijdse groendienst zijn al een paar weken in de weer om het parcours van de Vlaamse Duinencross vorm te geven. Yoeri en Pieter waren vorige jaren ook al betrokken bij de voorbereiding, maar voor Klaas is het allemaal nieuw. "Van een uitdaging gesproken", lacht hij. "Gelukkig kunnen we rekenen op de knowhow van Walter Maes, die het veldritparcours in Koksijde groot heeft gemaakt. Als eerbetoon noemen we zijn laatste wapenfeit, een pittige loopduin, de Maesduin. Die vormt samen met de Herijgersduin en Albertduin dé kuitenbijters. Het zijn vooral de finesses, die alleen Walter met al zijn ervaring in de vingers heeft, die voor ons belangrijk zijn. Waar plaatsen we best hekken en waar beter paaltjes met lint? Wie zijn de contactpersonen? Al die gegevens noteren we in een draaiboek."





Kritischer

"Grote nieuwe accenten hebben we nog niet gelegd, maar we hebben het allemaal wat kritischer bekeken. Een voorbeeld? Door het vakantiepark Liefoord plaatsen we niet langer Heras-afsluitingen maar wel palen met touwen. Dat is minder tijdrovend." Voor Klaas is het de eerste keer. "Ik sta ervan te kijken hoeveel diensten er bij dit evenement zijn betrokken. Dat gaat van de communicatiedienst tot de milieudienst en uiteraard ook de technische medewerkers. Het is een gigantische organisatie voor één dag koers, maar voor Koksijde is het uiteraard een belangrijk evenement dat veel media-aandacht krijgt. Ook de vele vrijwilligers mogen we niet vergeten. Alleen al voor de opbouw van het parcours kunnen we rekenen op acht medewerkers. Zondag wordt voor mij een dag die ik zal overleven op adrenaline. Van 6 uur 's morgens teken ik present om voor de laatste keer het parcours te verkennen. Er volgt een laatste keuring en daarna eventueel de laatste aanpassingen. Tijdens de wedstrijden staan we met elkaar in verbinding, want er kunnen altijd onverwachte obstakels opduiken. Zondagavond beginnen we al met de ontruiming van de luchtmachtbasis. De dagen daarna verzamelen we de 8 kilometer hekken, 3 kilometer Heras en 2 kilometer lint. Een groot deel manueel, want onze machines kunnen niet overal in de duinen."





Tickets kosten 13 euro in voorverkoop of 15 euro aan de deur. Tot 11 jaar is het gratis. Info: www.veloclubkoksijde.be.