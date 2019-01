‘Garde van Oostduinkerke’ Georges Legein (94) overleden GUS

14 januari 2019

10u12 0 Koksijde Georges Legein (94) uit Oostduinkerke is in Ieper overleden en wordt zaterdag om 10 uur in de Sint-Niklaaskerk in Oostduinkerke begraven. Hij was de laatste veldwachter van Oostduinkerke.

Georges Legein is vooral gekend als de garde van Oostduinkerke. In 1951 kreeg hij de titel van veldwachter van de paardenvissersgemeente. Later kwam Wulpen bij zijn grondgebied. Hij eindigde zijn loopbaan in Koksijde. In mei 1984 ging hij met pensioen. Als veldwachter trad hij vooral zalvend op. Het moest al heel kwalijk zijn vooraleer hij een proces-verbaal opmaakte. Luc was getrouwd met Nelly Mahieu. In oktober 2017 vierden ze nog hun platina huwelijksjubileum. Nelly overleed echter in mei vorig jaar. Het koppel had twee zonen, van wie er al één overleden is. Er zijn ook twee kleinkinderen. De uitvaartdienst is zaterdag om 10 uur in de Sint-Niklaaskerk. Je kan Georges een laatste groet brengen in het funerarium Dezutter in Koksijde.