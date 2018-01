"Eindelijk eens genieten aan de zijlijn" WALTER (79) BOUWT NA 20 JAAR ALLERLAATSTE PARCOURS GUDRUN STEEN

02u49 0 Foto Proot Walter Maes bij het parcours dat hij uitstippelde voor het BK veldrijden van komend weekend. Koksijde Walter Maes (79) bouwt zijn laatste parcours . Het BK veldrijden dit weekend wordt na meer dan twintig jaar zijn afscheid. "Zeulen met hekken in de duinen, de stress, de lange voorbereiding, het wordt mij te zwaar. Ik heb genoeg 'getjoold' voor de koers. Tijd om er zelf eens van te genieten."

De renners starten dit weekend op de basis van Koksijde, ploeteren over de eerste steile helling, voorbij de materiaalpost, naar de Herygersduin. Over de brug rijden ze op het mountainbikepad langs het speelplein op camping Liefoord om daarna opnieuw de Herygersduin en vervolgens de Niels Albertduin te bedwingen. Het traject van drie kilometer is al meer dan twintig jaar het werk van sportief ambassadeur Walter Maes. "De koers en ik, 't is een liefde die al bloeit sinds mijn kindertijd", vertelt de gepensioneerde vrachtwagenchauffeur. "Toen wijlen Roger Ticket me vroeg het parcours uit te tekenen, heb ik niet getwijfeld. Het wereldkampioenschap in 1994 was mijn vuurdoop en blijft een van de hoogtepunten, de Belg Paul Herygers werd toen kampioen. Ook het wereldkampioenschap in 2012 was indrukwekkend: 60.000 toeschouwers. De Niels Albertduin heeft toen zijn naam gekregen. Zondag is het mijn tweede Belgisch kampioenschap. Elk jaar stippelde ik ook de omloop voor de wereldbekermanche Vlaamse Duinencross uit."





De perfecte omloop

Er is wel al wat veranderd in de loop der jaren. "Vroeger maakte de militaire basis geen deel uit van het parcours en was de aankomst op de Robert Vandammestraat", herinnert Walter zich. "Vandaag hebben we twee zware beklimmingen en sinds vorig jaar is er de nieuwe loopduin die nog geen naam heeft. Vlakbij de Herygersduin heb ik een brug geplaatst waar het publiek de renners in twee richtingen aan het werk kan zien. Lastige stroken afgewisseld met stukken waar de veldrijders kunnen recupereren, dat is voor mij een perfecte omloop."





Niet alleen voor de wielrenners wordt het dit weekend zweten, ook voor Walter zelf en zijn team vrijwilligers. Al heeft Walter al bergen werk verzet. "Het begint allemaal met een zomerse wandeling, zo doe ik inspiratie op. Daarna beginnen de voorbereidingen. Drie weken voor de wedstrijd zetten we alles uit. 11 kilometer hekken en 2 kilometer lint, allemaal met de hand, want trucks in de duinen, dat werkt niet. Een uitputtingsslag. Ik ben blij dat ik helpende handen heb. Ook de steun van mijn vrouw heeft mij geholpen om het vol te houden. Maar nu is het genoeg. Toen de wedstrijd in 2016 werd afgelast door het stormweer heb ik elf dagen in het ziekenhuis gelegen: stress. Toen heb ik beslist om van het BK mijn sluitstuk te maken."





Titanenwerk

Dit weekend zal Walter om 6.30 uur een laatste controleronde doen. "Van de koers zelf kan ik niet genieten omdat ik van god naar her moet lopen om problemen op te lossen. Na de wedstrijd zorgen we voor een vlotte doorstroom van het publiek. Maandag beginnen we met de afbraak van het parcours, een klus die toch een paar weken duurt vooraleer de natuur er weer bij ligt zoals voorheen. En dan kan ik rusten. En uitkijken naar de volgende Vlaamse Duinencross, die ik voor het eerst in jaren als toeschouwer zal volgen."