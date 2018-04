"Dit kost ons duizenden euro's" RESTAURANTUITBATERS MISLOPEN TWEE SERVICES DOOR VLIEGTUIGPANNE GUDRUN STEEN

23 april 2018

04u30 0 Koksijde Lieven Bothuyne (45) en Veronique Dewulf (50) van restaurant 8Chef in Sint-Idesbald hebben afgelopen weekend 24 uur langer in Malaga moeten verblijven door een defect aan een vliegtuig van TUI Fly. "We moesten ons restaurant een dag extra sluiten en eisen nu een schadevergoeding."

Lieven en Veronique wilden vrijdag om 21.55 uur - na vier dagen verlof - het vliegtuig in Malaga nemen om 2,5 uur later op Belgische bodem te staan. Ze hadden alle producten al besteld en het orderboekje in hun restaurant 8Chef stond voor zaterdagavond en zondagmiddag al vol. "We zaten al anderhalf uur op het vliegtuig toen we de melding kregen dat we niet konden vertrekken door een technisch probleem. Meteen kwamen bussen om de 120 passagiers over drie hotels te verspreiden. Alles verliep vlekkeloos en we hadden daar begrip voor. Zaterdagmorgen belden we onze leveranciers af en verwittigden we onze klanten", vertellen de uitbaters. "Na het ontbijt bleef het stil bij TUI Fly. Op een briefje stond dat de bus ons om 14.30 uur zou oppikken, zodat we om 17 uur de vlucht zouden kunnen nemen. Een paar uur later was die melding geschrapt en lazen we dat de bus ons pas om 19.45 uur zou ophalen om de vlucht om 22 uur te halen. Op het noodnummer van TUI Fly was niemand bereikbaar. Als we geweten hadden dat de vertraging zo lang zou duren, zouden we er een langer weekend van gemaakt hebben. Nu wisten we van niets en hebben we onze tijd verspild in het hotel. Uiteindelijk zijn we pas zondagmorgen rond 1 uur in Koksijde aangekomen. Met lege frigo's konden we ook die avond niet openen. Twee gemiste services betekent duizenden euro's schade. Dat zullen we proberen te recupereren via TUI Fly."





Noodgeval

Woordvoerder Piet Demeyere van TUI Fly begrijpt het ongenoegen. "Veiligheid primeert en als er een technisch probleem is, moeten we dat eerst oplossen. Een vertraging van 24 uur is uitzonderlijk en dat komt omdat Malaga na een paar uur plots een Belgische technicus nodig had om het probleem te repareren. Er ging wat tijd over voor die van België in Malaga stond. Op die drukke luchthaven moet je snel een nieuw vertrekuur meegeven en we vroegen 22 uur aan. Onze reparateur kon het mankement snel verhelpen. Zelf hadden we vooraf geen zicht op het vertrekuur, dus wilden we de klanten ook niet voortdurend bestoken met sms'jes waarin we meedeelden dat we nog niet wisten wanneer het toestel klaar zou zijn. Dat deden we wel toen we zekerheid hadden en om 22 uur keerden de 120 passagiers veilig naar huis. De gedupeerden kunnen een dossier opstellen om zo de wettelijke compensatie te verkrijgen. Dat kan via het reisbureau of rechtstreeks bij ons."