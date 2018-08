'Dakwerkers' op pad om bejaarden op te lichten 18 augustus 2018

De politie Westkust roept de kustbewoners op om alert te zijn voor malafide dakwerkers die misbruik maken van de weerloosheid van bejaarden. In de Dorlodotlaan in Koksijde heeft een 91-jarige bewoner donderdag bezoek gekregen van twee dakwerkers van een Franse firma. Ze overtuigden hem om zijn dak te reinigen. Na twee uur werk vroegen ze een som van 1.000 euro, veel hoger dan het initieel afgesproken bedrag. De bejaarde man ging er onder lichte dwang op in. Hij had niet genoeg geld bij zich en schreef het geld over in de bank. De familie van de man verwittigde nadien de politie. In de René De Graevelaan in Koksijde was er een gelijkaardig geval. Daar werd een 91-jarige vrouw opgelicht door de zogenaamde dakwerkers. De mannen zouden herstellingen uitvoeren aan het dak. Die werken deden ze niet naar behoren, terwijl ze wel een product gebruikten dat de planten in haar tuin vernielde. Ze moest ook veel te veel betalen. Wie de dakwerkers over de vloer krijgt, belt volgens de politie best meteen het nummer 101. (BBO)