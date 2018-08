"Bijna 18 uur gepeddeld, met enkele minuutjes rust" Even de noordzee oversteken in een kajak... Voor de tweede keer...! JELLE HOUWEN

11 augustus 2018

02u26 0 Koksijde Een unieke sportprestatie: dat is wel het minste wat je kan zeggen over het 'uitstapje' van Dimitri Vandepoele (36) uit Koksijde. Hij peddelde - in z'n eentje - de Noordzee over, goed voor 107 kilometer tussen Nieuwpoort en Ramsgate. Slechts één kajakker deed het hem voor, en dat was... Dimitri zelf, in 2015. "Waarom ik dit doe? Voor de sport, uiteraard. En de rust op zee."

De nacht van dinsdag op woensdag 1 augustus, in de haven van Nieuwpoort. Om 1 uur kiest Dimitri er met zijn kajak het ruime sop. Koers richting Ramsgate, dwars over de Noordzee.





Je stond allesbehalve voor een pleziervaart?

"Het was een tocht van 107 kilometer, en daar heb ik 17 uur en 48 minuten over gepeddeld. Non-stop, op enkele minuutjes rust na, bijvoorbeeld ter hoogte van boeien en het lichtschip Goodwin. Op zee even verpozen is echt geen optie, want in enkele minuten tijd word je door de stroming achteruit geslagen. (lacht) Het is alleszins een unieke sportprestatie waar ik uiteraard erg fier op ben."





Uniek? Maar je hebt dit toch ook al in 2015 gedaan?

"Dat klopt. In augustus 2015 ben ik ook van Nieuwpoort naar Ramsgate gevaren. Toen was ik 17 uur en 36 minuten onderweg, maar dat was toen 'slechts' 100 kilometer. Deze keer ging het dus iets trager, maar de tocht en stroming waren wel zwaarder. De prestatie blijft evenwel uniek omdat ik nog altijd de enige ben die dit zonder enige vorm van begeleiding onderweg gedaan heeft. De website www.performanceseakayak.co.uk houdt de prestaties van zeekajakkers bij, en onder de individuele prestaties staat nog steeds enkel mijn naam. Dat betekent dat dit niet zomaar een overtocht is, en dat maakt me wel trots. Om het even te kaderen: gelijk met mij is ook een Duits duo vertrokken - zij maakten de oversteek samen in twee kajaks. Zij zijn vijf uur later dan ik toegekomen."





Hoe kom je er eigenlijk bij om dit te doen?

"Vooral het sportieve aspect en de intensiteit trekken me aan. Je vraagt veel van lichaam en geest. Op deze oversteek heb ik me meer dan een jaar lang voorbereid - in 2015 was dat zelfs twee jaar. Want niet alleen moeten de omstandigheden op zee meezitten, je moet natuurlijk ook fysiek klaar zijn. Dat betekent trainen, trainen en nog eens trainen. Intussen vaar ik al twaalf jaar met de zeekajak, dus ik heb wel wat ervaring. Maar na zo'n prestatie moet je uiteraard wel goed recupereren. De spierpijn in mijn hele lichaam houdt drie dagen aan, de vermoeidheid wel een week. Waarom ik het nog doe? Voor de prachtige beelden op zee, de rust, en de onbetaalbaar mooie zonsopgang."





Pardon? Rust op de zowat drukst bevaren scheepsroute?

"Toch wel. (lacht) Tijdens mijn eerste overtocht ben ik geen kat tegengekomen. Of toch: tien zeehonden die aan het rusten waren op een zandbank. Deze keer ben ik slechts twee schepen tegengekomen, en dat op een vaarroute die de snelweg van de Noordzee genoemd wordt. Er zouden dagelijks gemiddeld tot vijfhonderd grote zeeschepen passeren, en ik kom er twee tegen... Maar bang voor die mastodonten ben ik niet. Je ziet ze al van ver aankomen. Ik peddel gewoon voort - inhouden is achteruitgaan. En tegen dat ik op hun route kom, zijn ze al lang gepasseerd. Je moet er wel altijd van uitgaan dat jij hen ziet, maar zij jou niet."





Vrees je dan niets, zo alleen op de Noordzee?

"Neen, want dan moet je er niet aan beginnen. Ik ben wel voorzichtig en ik calculeer alle mogelijke doemscenario's in. Mijn training omvat niet alleen afstanden malen, maar ook zelfredding. Als ik zou kapseizen, dan kan ik mits een specifieke beweging opnieuw rechtkomen, zonder uit te stappen. Als dat niet lukt, doe ik een zelfredding. Voorts draag ik een noodbaken op mijn zwemvest, met ingebouwde gps en een VHF-radio, waarmee ik omliggende schepen of de kustwacht kan oproepen. 's Nachts op je eentje varen geeft een heel apart gevoel, zeker ver van de kust. Maar bang? Neen."





Stel: ik wil morgen de Noordzee over in een kajak. Mag ik dat zomaar doen?

"Vreemd genoeg wel. Je zou denken dat je een officiële aanvraag moet indienen, maar dat is dus niet zo. Wanneer je het Nauw van Calais wil overzwemmen is het wel een heel ander verhaal. Dat moet je officieel aanvragen én je moet je laten begeleiden. Het kost zelfs flink wat geld. Maar met de kajak is er geen probleem, zolang je op de Noordzee blijft en niet in het Kanaal vaart. Voor de veiligheid heb ik wel de Belgische en Britse kustwacht gewaarschuwd, en ik peddel ook met beide vlaggen. Bij aankomst in de slipway van Ramsgate krijg ik dan welgemeende felicitaties. Het gevoel dat je dan overvalt... Onbeschrijfelijk."





En ik vermoed dat het aan felicitaties tout court niet ontbreekt?

"Uiteraard. De grootste steun krijg ik van mijn vrouw Sylvie en mijn kinderen. Zij moeten mij vaak missen wanneer ik ga trainen, of aan een dergelijk avontuur begin. Maar ze gunnen het mij van harte en moedigen me zelfs aan. Mijn vrouw is zelfs meer dan mijn grootste steun: als ik onderweg ben, onderhoudt zij ook de contacten met de kustwachten. Maar ook op het werk - ik ben inspecteur bij de politiezone Westkust - steunen ze me volop. Ik ben nu even in verlof, maar ik ga gauw weer aan de slag. En dan zal er wel gesproken worden over mijn overtocht. Ze zullen wellicht vragen of er een derde komt. Ik sluit het niet uit..."