Zeven raadsleden nemen afscheid en worden in bloemetjes gezet tijdens laatste zitting van 2018 Timmy Van Assche

17 december 2018

23u10 0 Koekelare Raadsleden Frans Verhelst, Raf Willaert, Henk Dejonghe, Armand Vandamme, Danny Gotelaere, Eric Maertens en Marc Devrome werden in de bloemetjes gezet tijdens de laatste zitting van deze legislatuur.

Frans Verhelst (Open Vld) was maar liefst dertig jaar actief in de lokale politiek. Hij was schepen van 1989 tot 1994 en vervolgens gemeenteraadslid tot 2006. Tussen 2007 en 2012 vatte hij post in de OCMW-raad, maar keerde nog een laatste keer terug naar de gemeenteraad. Achter de schermen blijft hij Open Vld steunen. Na nieuwjaar zal dochter Els namens Open Vld in de gemeenteraad zitten. Collega-liberaal Raf Willaert neemt eveneens afscheid van de politiek. Hij was tussen 1995 en vandaag gemeenteraadslid, maar maakte een zijsprong naar de OCMW-raad tussen 2013 en 2014. Willaert verdedigde jarenlang de belangen van het gehucht De Mokker. Sp.a ziet twee raadsleden vertrekken: Armand Vandamme en Danny Gotelaere. Vakbondsman Vandamme kwam in 2001 in de OCMW-raad terecht, een jaar later zette hij de stap naar de gemeenteraad. Collega Gotelaere zetelde sinds 2007 in de gemeenteraad. Ook oppositiepartij CD&V ziet een gewaardeerde kracht afscheid nemen: Eric Maertens acht de tijd rijp om te vertrekken. Nicht Tine Maertens zal na de jaarwisseling in zijn voetsporen treden. Twee raadsleden raakten niet herverkozen. Henk Dejonghe, die zich afscheurde van Open Vld en geen zetel kon bemachtigen met Open Liberaal, verdwijnt van het politieke toneel. Sinds 2001 zat hij in de gemeenteraad. Tijdens de laatste zitting kwam hij niet opdagen, maar dat belette de raadsleden niet om te applaudisseren voor zijn inzet. Tot slot moet ook schepen Marc Devrome noodgedwongen afscheid nemen. Nadat hij N-VA verliet en zijn eigen Koekelare Vooruit oprichtte, kon hij net geen zetel bemachtigen. Maar omdat hij zijn politiek project voortzet, is een terugkeer van Devrome binnen zes jaar niet uitgesloten. Alle afscheidnemende raadsleden kregen als cadeau een fles porto van maar liefst 20 jaar oud.