Wie zetelt straks in één van de gemeentelijke adviesraden? Timmy Van Assche

22 januari 2019

17u06 0 Koekelare Naar aanleiding van de start van de nieuwe beleidsperiode (2019-2024), worden de gemeentelijke adviesraden opnieuw samengesteld. Elke inwoner kan zich kandidaat stellen om te zetelen.

De verschillende adviesraden van Koekelare worden opnieuw samengesteld voor de komende legislatuur. Voor 31 januari moeten de kandidaturen binnen zijn. Zo gaat de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, kortweg Gecoro, op zoek naar drie deskundigen en zes vertegenwoordigers die werkgevers of zelfstandigen, werknemers, milieu- en natuurverenigingen, landbouwers, jeugdverenigingen en seniorenverenigingen vertegenwoordigen. Ook de sportraad, die de gemeente advies geeft over het sportbeleid, activiteiten van de sportdienst voorbereidt of sportieve problemen aankaart, wordt opnieuw samengesteld. Clubs die lid willen worden, kunnen hun kandidatuur indienen met vermelding van de afgevaardigde en de vervanger die hun vereniging zal vertegenwoordigen in de sportraad. Ook deskundigen, zoals sportartsen, kunnen lid worden. De jeugdraad dan behandelt alle zaken die met het jeugdbeleid van de gemeente te maken hebben en formuleert adviezen. Iedere jeugdvereniging kan lid worden met een afgevaardigde en een vervanger. Ook individuele jongeren tussen 16 en 30 jaar kunnen lid worden van de jeugdraad. De cultuurraad wil een open en dynamisch platform zijn voor ontmoeting en samenwerking tussen socio-culturele verenigingen/organisaties en individuele personen geïnteresseerd in cultuur. Verenigingen, organisaties of individuen kunnen leden afvaardigen. Tot slot is er ook het beheersorgaan van de bibliotheek. Deze raad heeft inspraak- en adviesrecht over diverse aspecten. Wie de bibliotheek een warm hart toedraagt en wil meewerken aan een positieve uitstraling, is welkom. Alle modelformulieren om lid te worden van één van deze adviesraden vind je op www.koekelare.be.

Meer over Gecoro

Koekelare

politiek