Wie wint felbegeerde cultuurprijs: Feestcomité of Rudy Willaert? Timmy Van Assche

05 december 2018

19u27 0 Koekelare De kandidaten voor de Bronzen Stekker, de bekendste cultuurprijs van de gemeente, zijn bekend. Ofwel gaat het Feestcomité Koekelare met de prijs aan de haal, ofwel valt Rudy Willaert de eer te beurt.

De eerste kandidaat voor de Bronzen Stekker is Rudy Willaert. Hij was jarenlang voorzitter van de fanfare Sint-Cecilia en schreef er ook een boek over. Willaert was ook betrokken bij de restauratie van de historische Hovaeremolen en bijhorende vzw. Ook bij de werking van het Lange Max Museum speelt hij een belangrijke rol. “Rudy Willaert slaagde in een succesvolle verweving van de werking van de archeologisch-historische kring de Spaenhiers met het museum”, klinkt de kandidatuur. “De twee verenigingen bouwen samen aan een cultuur-toeristisch project.” Tot slot stelde hij ook museumruimte ter beschikking aan drie tijdelijke expo’s over de Eerste Wereldoorlog.

Het Feestcomité Koekelare maakt ook kans op de cultuurprijs. De vereniging ontstond uit het ‘Sport- en Wielercomité’ dat op haar beurt in 1935 werd opgericht. “Ze zette Koekelare op verschillende manieren op de kaart”, leest de kandidatuur. “De georganiseerde activiteiten trekken zowel kinderen en ouders, cultuur- en sportliefhebbers aan. Denk aan de opstelling van het grootste springkasteel ter wereld, het optreden van K3, lezingen van Jef Vermassen of Rudy Vranckx, en het WK voetbal op groot scherm.” Onlangs organiseerde het Feestcomité ook voor het eerst een politiek kopstukkendebat. Ook grote evenementen, zoals de Dolle Dinsdagen en Kerstmarkt met zestien optredens op twaalf plaatsen, lokken een massa volk naar de Fransmansgemeente. “De evenementen zijn bovendien gratis, lokken volk van omliggende gemeenten en steunen zo de lokale middenstand.” De winnaar van de Bronzen Stekker wordt op 20 januari bekendgemaakt.