Wie is tegen fonkelnieuwe bestelwagen geknald? 10 juli 2018

02u40 0

Amper drie weken oud is hij en hij heeft amper 750 kilometer op de teller. Maar de gloednieuwe Opel Vivaro van Pieter Doom (30) uit de Oostmeetstraat in Koekelare is al behoorlijk gehavend. "De wagen stond zondagnacht voor mijn deur geparkeerd en toen ik opstond heb ik hem zo aangetroffen", zucht Pieter. "Allesbehalve leuk met een nieuw voertuig. Iedereen kan een ongeluk tegenkomen, maar vluchtmisdrijf plegen? Ik hoop dat er iemand mij meer kan vertellen. De buren hebben tussen 23 uur en middernacht een ferme klap gehoord. Dus wellicht gebeurde het ongeval dan. Ik nam contact op met de politie, maar het is hopen dat een getuige zich meldt. Gelukkig ben ik omnium verzekerd en is het maar blikschade, maar dan wel over de hele flank. De auto rijdt wel nog." Wie tips heeft, kan contact opnemen met de politie. (JHM)