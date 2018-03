Wesley opent fietshandel in Kerkstraat 03 maart 2018

In de Kerkstraat 12A opent Wesley Stroobant een nieuwe fietshandel: Wesley's Bike Repair. Ook zijn vriendin Yentl Sanders helpt mee in de zaak. "De komst van een nieuwe 'velomaker' was voor Koekelare meer dan nodig", zo vertelt het duo. "De afgelopen jaren zijn er heel wat fietsenwinkels gesloten. De vraag naar een winkel en herstellingsdienst was dan ook groot. Eerder al herstelden we fietsen bij ons thuis, maar nu openen we dus een echte winkel pal in het centrum." Behalve fietsen repareren biedt Wesley verschillende merken aan zoals Popal, Qwic en Cortina. Vandaag wordt de winkel officieel geopend, zondag kan het grote publiek met de shop en herstellingsplaats kennismaken. Je kan er ook een hele dag elektrische fietsen van Qwic testen. Info: 0493/475.116.





(TVA)