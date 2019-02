Welke rechtbank is bevoegd voor vechtpartij in Koekelare: Veurne of Brugge? JHM

22 februari 2019

13u49 1 Koekelare Welke rechtbank is bevoegd voor een vechtpartij die plaatsvond op 15 oktober vorig jaar in Koekelare? Daarover wil de advocaat van beklaagde G.A. eerst het oordeel van de rechter in Veurne kennen.

Tot voor kort werden alle strafbare feiten die in Koekelare gepleegd werden ook behandeld in de rechtbank van Veurne. Sinds 1 december echter worden de strafbare feiten in Koekelare vervolgd door het parket van Brugge en ook daar behandeld. Deze feiten dateren van voor die datum. “Maar de dagvaarding om hier terecht te staan voor die feiten werd pas na 1 december verstuurd”, oordeelt de advocaat van G.A. “En dus telt volgens ons niet de datum van de feiten maar wel de datum van het versturen van de dagvaarding.” Daar zijn de advocaten van de drie burgerlijke partijen en de procureur het echter niet mee eens. De rechter zal nu op 22 maart eerst oordelen of zij bevoegd is of niet. Pas daarna wordt de zaak hernomen, in Veurne of in Brugge.