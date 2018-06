Wandeling in spoor van het Motespook 07 juni 2018

Met 'De legende van het Motespook' presenteert Koekelare een leuke, nieuwe natuurwandeling in het Motepark. De wandeling, met opdrachten en spelletjes voor gezinnen met kinderen van 6 tot 12 jaar, moet een toeristische troef worden.





Het traject van de natuurzoektocht is gebaseerd op het Moteleerpad, dat door het park slingert.





Wandelaars moeten met een spelboekje verschillende opdrachten uitvoeren, zoals het herkennen van bladeren en bomen en een cijferspel. "De titel 'Legende van het Motespook' verwijst naar een verhaal van Raf Seys (culturele duizendpoot die in 2012 overleed, red.). Hij schreef een legende over een oude kasteelvrouw die er maar niet in slaagde om afscheid te nemen van haar thuisgemeente", licht schepen Jessy Salenbien (sp.a) toe. Wie het spook precies is, komen de deelnemers aan het einde van de wandeling te weten. Ondanks de naam is de wandeling niet echt griezelig, maar wel leuk en onderhoudend. Voor de brochure en meer informatie kan je terecht in het toeristisch infopunt op het Sint Maartensplein 15 in Koekelare. (TVA)