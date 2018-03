Wandelclub eert verdienstelijke leden 30 maart 2018

Wandelclub Koekelare vierde haar strafste leden. Maurice Cuylle is keizer na 3.128 kilometer in 127 tochten. Martine Vandenameele stapte 2.715 kilometer in 116 beurten bij de senioren dames. Jaak Denies, 3.125 kilometer in 153 wandelingen, was de seizoenskampioen bij de senioren heren. Joren Bouttens won de juniorentitel met 1.088 kilometer in 91 wedstrijden, Dyme Cobbaert legde als beste jongere 686 kilometer af in 54 tochten. Bij de dames stapte Katrien Vandycke 2.148 kilometer in 106 tochten. Peter Vandycke, ook keizer, was de beste bij de heren met 2.045 kilometer in 100 beurten. Wie aan 25 wandelingen deelnam, kreeg een paraplu cadeau. Deelnemers aan 50 tochten kregen een extra bierpakket.





