Waanzinnig feest in Bovekerke: 53 koppels hernieuwen trouwgeloften tijdens 900ste verjaardag van dorp Timmy Van Assche

31 maart 2019

11u52 0 Koekelare De viering van 900 jaar Bovekerke kende zaterdagavond een absolute climax met een grote ‘hertrouwpartij’. Meer dan vijftig koppels bevestigden nogmaals de liefde en gingen daarna uit de bol tijdens een prachtig avondfeest. “Deze viering is absolute waanzin”, vertelt Gerdi Staelens van het organisatiecomité.

Eind januari werd de viering van 900 jaar Bovekerke voorgesteld. De deelgemeente van Koekelare wou haar geschiedenis in de kijker plaatsen en organiseerde een mooi feestweekend. Op vrijdagavond waren er drie lezingen van historici, waar bijna 180 geïnteresseerden voor opdaagden. Het hele weekend door waren er wandel- en fietstochten met een gids langs de bekende en minder bekende plekjes van het dorp. De opkomst was ook nu erg groot: zo’n 200 deelnemers het hele weekend door.

Alles officieel

“Maar een jubileumjaar is ook een gelegenheid om samen te feesten. Om iedereen te betrekken, moeten we ons allemaal familie van elkaar kunnen voelen. En wat is er dan beter dan een trouwfeest?”, klonk het vooraf. En dus riepen de organisatoren alle inwoners van het dorp op om mee te doen aan een groot ‘hertrouwfeest’ om de huwelijksgeloften te hernieuwen. En of die oproep gevolg kreeg: 53 koppels schreven zich in. Een prachtig cijfer, zeker gezien Bovekerke zelf amper duizend inwoners telt. De ceremonie in zaal d’Oude Schole was losjes, maar officieel: burgemeester van Koekelare Patrick Lansens (sp.a) en het schepencollege riepen alle koppels af en gaven ze officieel huwelijksboekje mee. Voor de gelegenheid liet de organisatie ook speciale ‘plastrons’ maken voor de mannen: in het blauw en met het logo van Bovekerke.

Kilootje erbij

Voor Urbain Scharmin (71) en Monique Delrue (70) was het feest dubbel speciaal: in hetzelfde feestweekend waren ze precies vijftig jaar getrouwd en eerder in de week was Monique jarig. “Ik ben geboren in Bovekerke, mijn man is van Koekelare. Maar op één jaar na, zijn we altijd in Bovekerke blijven wonen. We hebben het hier goed, hé. We werden ook gefilmd voor een promotiefilmpje van het evenement. Ho, maar zeg, het feest zat zó goed in mekaar - fantastisch!” De organisatie stelde de koppels ook voor om in hun originele trouwkleren te komen vieren. “Ik ben misschien niet de grootste, maar er zijn wel een paar kilootjes bijgekomen”, lacht Monique. “Dus dat origineel kleed dragen, zat er niet in. En ook Urbain draagt tegenwoordig een kilootje meer met zich mee. Maar weet je, we zien mekaar nog altijd graag en da’s het belangrijkste.”

Citroën

Patrick Willaert (61) en Monique Debacker (57) zijn dit jaar 35 jaar getrouwd. “We zijn zelf actief in het verenigingsleven. Als we activiteiten organiseren, willen we ook dat er veel volk afkomt. Het komt er dan ook op neer om prachtige initiatieven als deze te steunen”, vertelt Monique. “Nee, mijn origineel trouwkleed heb ik al lang niet meer - ik heb het opgestuurd naar Afrika. Ik kon het moeilijk terug naar Bovekerke halen, hé. Maar mijn schoonzus Marijke schonk me dan maar haar kleed. Omdat we eens origineel uit de hoek wilden komen, leende een vriend van ons een oldtimer: een schitterende Citroën Traction Avant.” Toen het koppel bij de feestzaal aankwam, hadden ze logischerwijs veel bekijks.

Groot succes

Ook Francky Jonckheere (52) en zijn vrouw Carine Mattheus (50) hernieuwden hun trouwgeloften na 27 jaar huwelijk. “Ik had destijds mijn kostuum gehuurd en ging nu dus op zoek naar een nieuw pak, maar mijn vrouw kon - met een paar kleine aanpassingen - nog netjes in haar jurk. De hele ceremonie was een prachtig moment, een unicum voor Bovekerke.” Ook opvallend: het avondfeest na de ceremonie lokte maar liefst 435 feestneuzen, waarvan slechts een dertigtal van buiten het dorp. “En of het feest plezant was”, blikt Monique Debacker nog terug. “Alleen spijtig dat ik zondag al om 6.45 uur op mijn werk moest zijn.”

Gerdi Staelens van het organisatiecomité blikt met grote tevredenheid terug op het feestweekend. “De cijfers spreken voor zich. Hier hebben we enkel van kunnen dromen. Dit is een gigasucces. Misschien kan een soortgelijk feest navolging krijgen in andere (deel)gemeentes.”

Vanavond sluit het Westvlams Gemiengeld Vintekoor het feestweekend af met hun eerste optreden in Bovekerke in acht jaar.