Vrouw van beklaagde leidt agenten naar tuinhuis vol gestolen fietsen 21 maart 2018

02u34 0 Koekelare Twee Polen die in Koekelare en Antwerpen wonen, riskeren celstraffen van acht maanden en één jaar voor het verkopen van gestolen koersfietsen.

Het onderzoek begon in oktober vorig jaar in Koekelare na een oproep voor partnergeweld. De vrouw van de beklaagde zei tegen de agenten dat die ook maar eens in het tuinhuis moesten kijken omdat het er vol stond met gestolen spullen. Het ging om vier dure koersfietsen die in Antwerpen werden gestolen. Daarnaast werd ook werkmateriaal van bouwbedrijf Hyboma gevonden, waar de Koekelaarse beklaagde werkte. De politie kon achterhalen van wie de Koekelaarse Pool de fietsen had gekocht. Tijdens een huiszoeking in Antwerpen ging als het ware de grot van Ali Baba open: een opslagplaats vol gestolen goederen. "Kom mij niet vertellen dat jullie niet wisten dat de fietsen waren gestolen", aldus de procureur. Maar dat was precies wat de beklaagden beweerden. De eigenaar van de fietsen vraagt 5.000 euro schadevergoeding, Hyboma vraagt 350 euro. Vonnis op 27 maart. (BBO)