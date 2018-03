Vrouw die vocht in wachtzaal van gevangenis krijgt celstraf 15 maart 2018

Een vrouw uit Koekelare heeft in de Brugse rechtbank acht maanden cel met uitstel gekregen voor twee vechtpartijen. Ze moet ook een geldboete van 156 euro betalen. Op 15 oktober 2016 kreeg Kelly G. het aan de stok met een andere bezoekster in de wachtzaal van de Brugse gevangenis.





"Op camerabeelden was te zien hoe ze op het slachtoffer toestapte en haar met gebalde vuist een slag in het gezicht gaf", sprak de procureur. "Op 8 juli gaf ze de hoofdverpleger van Sint-Rembert in Torhout ook al een klap. De beklaagde denkt elk conflict te kunnen oplossen met haar vuisten."





De vrouw drukte vorige maand haar spijt uit. "Die verpleger had een moeder wiens kindje gevallen was volledig onterecht zitten uitschelden", klonk haar uitleg. "Met die vrouw in de gevangenis had ik al langer een conflict. Ik heb intussen geleerd om mijn kort lontje te beheersen." (SDVO)