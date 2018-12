Vreemde brand: knotwilgen vatten plots vuur in midden van weide Jelle Houwen

18 december 2018

17u28

De brandweer van Koekelare was dinsdagmiddag bezig met het blussen van twee brandende knotwilgen in de Ichtegemstraat in Koekelare. Het gaat om twee knotwilgen die halverwege een weide staan een honderdtal meter van de straat af. Het was een voorbijganger die plots een vuurgloed opmerkte en de brandweer belde. Toen de brandweer aankwam merkten ze op dat het om een bizarre brand gaat. Het gaat immers om twee knotwilgen die binnenin in brand staan maar er staat nog een knotwilg tussen die twee exemplaren die dan weer niet in brand staat. De bomen moeten met het nodige water geblust worden en moesten open gekapt worden om bij de vuurhaard te kunnen. Ze zijn beiden volledig uitgebrand. Ook de politie kwam ter plaatse en stelde een Pv op. Voorlopig is het onduidelijk hoe de bomen zo plots in brand konden vliegen.