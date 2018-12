Voor het eerst kerstboomophaling huis-aan-huis Timmy Van Assche

20 december 2018

15u38 0 Koekelare Voor de allereerste keer organiseert de gemeente een ophaling van kerstbomen. “Dit is een extra service voor de inwoners”, vertelt schepen Dirk Ampoorter (sp.a).

“Vanaf 7 januari zullen de bomen worden opgehaald”, zeg schepen Ampoorter. “Mensen moeten wel de plastic bloempot van de boom halen en uiteraard ook alle decoratie verwijderen. Het is voor de ophalers onbegonnen werk om dat zelf nog eens te doen. Waarom we dit doen? Simpel: het is een extra service naar onze inwoners toe. Niemand vindt het leuk om een kerstboom in de wagen te proppen en naalden uit elk kiertje te moeten stofzuigen. Bovendien vermijden we na de feestdagen een drukte van jewelste op het containerpark van mensen die vrijwel allemaal tegelijk hun boom komen afzetten." Koekelare heeft geen traditie van algemene kerstboomverbrandingen, vooral vanuit ecologisch standpunt.