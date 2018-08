Volledige kleerkast gedumpt 03 augustus 2018

Een vrouw die in de Sterrewegel woont op De Mokker keek dinsdag vreemd op toen ze met haar wagen passeerde. Een onbekende had er zowaar een volledig gedemonteerde kleerkast gedumpt aan de gevel van het huis. Alle kastdeuren, de spiegels en alle toebehoren stonden er netjes aan de gevel. De vrouw zette het bericht op Facebook en gaf de sluikstorter een dag de tijd om de kast terug te komen ophalen anders zou ze de politie verwittigen. Maar op haar oproep kwam geen antwoord. Wie de kleerkast er dus dumpte en er niet meer naar omkeek is niet duidelijk. De kleerkast is intussen wel opgehaald maar dat gebeurde niet door de sluikstorter zelf. Het is onduidelijk of de vrouw ook effectief klacht indiende bij de politie wegens sluikstorten. (JHM)